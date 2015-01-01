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तैयारी:जयपुर में सेटेलाइट कैंपस बंद, वहां चल रहे 3 सेंटर अब पुलिस विवि जोधपुर में होंगे शिफ्ट

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • जाेधपुर पुलिस विवि का 30 करोड़ का भवन, पर न ज्यादा कोर्स और न ही स्टूडेंट्स

सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी का जयपुर में संचालित सेटेलाइट कैंपस बंद होने से वहां संचालित 3 सेंटर पुलिस विवि जाेधपुर में स्थानांतरित होंगे। चूंकि सेटेलाइट कैंपस को बंद करने का फरमान चार माह पहले ही सुना दिया था, पर तब कुलपति की नियुक्ति नहीं होने से मामला अटका रहा।

अब स्थाई कुलपति होने के बाद इन सेंटर्स को जोधपुर शिफ्ट करने की दिशा में प्रगति शुरू हो चुकी है। हालांकि विवि की हालत खस्ता है। गत वर्ष ही 30 कराेड़ लागत से बने नए भवन में शिफ्ट हुअा। वर्तमान में विवि में करीब 15 शिक्षक हैं और 200 से कम स्टूडेंट्स हैं। नए कोर्स हैं नहीं और स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं। ऐसे में इन सेंटर्स के जोधपुर शिफ्ट होने से नई उम्मीद जगने की आस है। विवि नए सत्र में कुछ नए कोर्स भी शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है।

दरअसल 2012 में तत्कालीन राज्य सरकार ने जोधपुर में पहली पुलिस यूनिवर्सिटी खोली थी। इसमें पुलिस विभाग से संबंधित और क्राइम, साइबर सिक्युरिटी से जुड़े कोर्स शुरू किए गए थे। 3 वर्ष तक विवि का कामकाज ठीक-ठाक चलता रहा, लेकिन अक्टूबर 2015 में पहले कुलपति का कार्यकाल पूर्ण होते ही समस्या का अंबार लगने लगा।

पांच साल तक विवि को स्थाई कुलपति नहीं मिल पाया। कभी स्नातक स्तर के कोर्सेज बंद कर दिए गए तो कभी दोबारा शुरू किए गए। इधर, वर्ष 2018 में विवि के प्रो-वीसी ने विवि में संचालित कई सेंटर्स को जयपुर सेटेलाइट कैंपस में शिफ्ट कर दिया। विडंबना यह रही कि जयपुर में भी इन सेंटर्स में स्टूडेंट्स नहीं आए।

दो साल से इन सेंटर्स में कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में इस वर्ष सेटेलाइट कैंपस को ही बंद करने का निर्णय ले लिया गया।
सेटेलाइट कैंपस बंद होने के कारण वहां चल रहे 3 सेंटर्स पर गाज गिरनी तय हो गई, पर वर्तमान कुलपति पूर्व आईपीएस आलोक त्रिपाठी ने इन सेंटर्स को जोधपुर शिफ्ट करने के निर्देश दिए।

ये सेंटर्स होंगे जोधपुर शिफ्ट
जयपुर कैंपस बंद होने के बाद वहां संचालित सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फिलक्ट स्टडीज, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन और सेंटर फॉर रोड सेफ्टी को जोधपुर के पुलिस विवि के नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। 4 साल से इन सेंटर का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जयपुर में इनमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अब इन्हें दोबारा से जोधपुर में शुरू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

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