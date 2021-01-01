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वैक्सीनेशन:दूसरा चरण आज, राजस्व विभाग के 1032 कार्मिकों को लगेगा टीका

जोधपुर2 घंटे पहले
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कोविड से बचाव के लिए हेल्थ वर्करों के बाद गुरुवार से दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। चिकित्सा विभाग ने फ्रंटलाइन वर्करों में राजस्व विभाग, पुलिस कमिश्नरेट, ग्रामीण एसपी पुलिस के जवान और स्थानीय निकाय के कार्मिकों को जोड़ा है।

पहले दिन राजस्व विभाग के कार्मिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने कलेक्ट्रेट में वैक्सीन सत्र का आयोजन रखा है। सुबह 10 बजे पहला टीका जिला कलेक्टर लगवाएंगे और फिर दूसरे पदाधिकारियों का वैक्सीनेशन होगा। आरसीएचओ डॉ. कौशल दवे ने बताया कि दूसरे चरण की शुरुआत में राजस्व विभाग के 1032 कार्मिक, पुलिस कमिश्नरेट के 3200 कार्मिक, एसपी पुलिस ग्रामीण 1300, स्थानीय निकाय के 3800 कार्मिकों को वैक्सीन लगाना तय किया गया है।

राजस्व विभाग के वैक्सीन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में वैक्सीन साइट बनाई गई है। गौरतलब है कि प्रथम चरण में करीब 35 हजार चिन्हित हेल्थ वर्करों, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी, गार्ड, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सेवानिवृत्त डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर और एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स शामिल हैं, में से करीब 24 हजार 615 को टीका लगाया जा चुका है।

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