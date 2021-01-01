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जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय:23 हजार स्टूडेंट्स, 15 हाॅस्टल और सीक्रेसी की सुरक्षा सिर्फ 16 गार्ड के भराेसे

जोधपुर4 घंटे पहलेलेखक: मनोज कुमार पुरोहित
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  • जिस विवि में सुरक्षा बढ़ाने को हाईकोर्ट 3 बार कह चुका, वहां की सेफ्टी दांव पर लगा खर्चे कम करने का हैरतअंगेज निर्णय

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल ही में 60 सुरक्षाकर्मियों में से 44 को हटा दिया है। अब विश्वविद्यालय के 22,000 छात्र-छात्राओं, 5 कैंपस, 7 हॉस्टल, केंद्रीय कार्यालय एवं सीक्रेसी की सुरक्षा सिर्फ 16 गार्ड के भरोसे है। जबकि सुरक्षा जेएनवीयू में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहां छात्राओं से अभद्रता की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर 3 बार राजस्थान हाईकोर्ट स्वप्रसंज्ञान ले चुका है। विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने सुरक्षा गार्ड बढ़ाने का कई बार निर्देश दिए। इन सबके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने की बजाय घटाने का फैसला किया है। केएन कॉलेज जहां 5 हजार से ज्यादा छात्राएं पढ़ती है, वहां केवल एक सुरक्षा गार्ड स्वीकृत किया गया है।

केएन गर्ल्स हॉस्टल व एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक भी सुरक्षा गार्ड की स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके लिए जेएनवीयू प्रशासन ने आर्थिक तंगी का हवाला दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि विवि प्रशासन को कटौती करने के नाम पर सुरक्षा का मुद्दा ही सबसे कम महत्वपूर्ण लगा। अब पूरे कैंपस में केवल 16 सिक्यूरिटी गार्ड ही तैनात रहेंगे। इनमें से प्रशासनिक अधिकारियों व सेंट्रल ऑफिस की सुरक्षा में 7 सिक्यूरिटी गार्ड व स्टूडेंट्स कैंपस में केवल 5 व हॉस्टल में 4 सिक्यूरिटी गार्ड तैनात रहेंगे।

ये गार्ड भी 1 शिफ्ट में ही तैनात रहेंगे

  • वीसी व रजिस्ट्रार की सुरक्षा में 4 गार्ड लगाए
  • 5,200 छात्राओं के केएन कॉलेज पर 1 गार्ड

किस कैंपस में क्या स्थिति
न्यू कैंपस; 8600 स्टूडेंट, 2 गार्ड
कैंपस 592.92 एकड़ भूमि पर बसा है। इस कैंपस में कुल निर्माण कार्य 74,003 स्क्वायर मीटर का है। यहां कला एवं साइंस फैकल्टी के 8,600 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कैंपस में दो बॉयज व एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल भी है। इस कैंपस में नई व्यवस्थाओं के तहत केवल 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है।
ओल्ड कैंपस; 7,900 स्टूडेंट्स, 2 गार्ड
कैंपस 20.45 एकड़ भूमि पर बसा है। इस कैंपस का कुल निर्माण कार्य 16,335 स्क्वायर मीटर का है। यहां वाणिज्य, सायंकालीन अध्ययन व विधि संकाय के 7,900 स्टूडेंट्स पढ़तेे है। यहां पर केवल 2 सिक्यूरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। यहां स्टूडेंट सर्विस बाेर्ड, स्पोर्ट्स बोर्ड व एक हॉस्टल भी बना हुआ है।

केएन कॉलेज: 5,200 छात्राएं 1 गार्ड
जेएनवीयू का एक मात्र गर्ल्स कॉलेज जहां 5200 छात्राएं पढ़ती है। यह कुल 4.04 एकड़ भूमि में बना हुआ है। कुल निर्माण कार्य 15,885 स्क्वायर मीटर का है। इस कैंपस में बीए, बीकॉम व बीएससी की कक्षाएं लगती है। यहां एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। यहां केवल एक सुरक्षाकर्मी लगाने की स्वीकृति जारी हुई है।
एमबीएम कॉलेज; 2,000 स्टूडेंट्स 0 गार्ड
कॉलेज व हॉस्टल 100 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बसा हुआ है। केवल कॉलेज का निर्माण कार्य 49804 स्क्वायर मीटर पर है। इस कैंपस के अलावा 10 से ज्यादा हॉस्टल भी है। यहां 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है। कैंपस के लिए एक भी सिक्यूरिटी गार्ड नहीं लगाया, जबकि 4 गर्ल्स हॉस्टल में 4 सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं।

प्रशासनिक क्षेत्र; सिर्फ 7 गार्ड के भरोसे
प्रशासनिक अधिकारियों व विभागों की सुरक्षा में कुल 7 गार्ड लगाए गए हैं। कुलपति कक्ष के बाहर 1, कुलपति निवास पर 3, कुलसचिव कार्यालय के बाहर 1, परीक्षा विभाग में 1, गोपनीय शाखा में एक सुरक्षा गार्ड स्वीकृत किया गया है। जबकि केंद्रीय कार्यालय के अन्य विभागों व मुख्यद्वार पर एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहेगा।
फ्लैशबैक; छात्राओं को दबोचने और अभद्रता की घटनाएं हो चुकीं

  • 17 अक्टूबर 2008: एक छात्रा के गुमनाम पत्र पर हाईकोर्ट ने कुलसचिव को तलब कर जवाब मांगा। इस पत्र में छात्रा ने कहा था कि ओल्ड कैंपस में बेटियां सुरक्षित नहीं है।
  • 4 मार्च 2009: ओल्ड कैंपस की एक कक्षा में एक छात्र घुस गया था। वह कक्षा में पीछे बैठकर छात्राओं के साथ अभद्रता कर रहा था और टिप्पणियां भी, शिक्षक को भी धमकाया। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने कुलसचिव को तलब किया।
  • 5 अक्टू. 2010: न्यू कैंपस में पीजी गर्ल्स हॉस्टल से क्लास अटेंड करने जा रही एक छात्रा को अज्ञात व्यक्ति ने सूनसान क्षेत्र देख दबोचने की कोशिश की, लेकिन छात्रा के चिल्लाने पर वह भाग निकला। हाईकोर्ट ने फिर कुलसचिव व पुलिस अधिकारी को तलब किया।
  • कैंपस खुलते ही सुरक्षा कम कर दी
  • सिक्यूरिटी व्यवस्था तीन शिफ्ट में चलती है। लेकिन ये गार्ड केवल एक शिफ्ट में ही कार्य करेंगे। अन्य दो शिफ्ट में सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी।
  • मार्च से जून तक जब कोविड काल था तो सिक्यूरिटी कम नहीं की, लेकिन अब जब कैंपस खुलने वाले है, सुरक्षा कर्मी कम कर दिए गए हैं।

और जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया
इस मामले में वीसी प्रो. पीसी त्रिवेदी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं का जिम्मा मेरे नहीं रजिस्ट्रार के पास है। आप उनसे बात करो। उन्हें बताया गया कि रजिस्ट्रार चंचल वर्मा तो फोन नहीं उठाती हैं, तो वीसी ने कहा कि वो तो उनकी मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

बाद में जब रजिस्ट्रार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि- जेएनवीयू की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षाकर्मी कम करने का फैसला किया है। जरूरत हुई तो सुरक्षा गार्ड फिर से बढ़ाएंगे। भास्कर ने मामला उच्च शिक्षामंत्री भंवरसिंह भाटी को बताया। उन्होंने इसे को गंभीर मानते हुए वीसी से बात करने की बात कही।

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