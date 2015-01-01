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सेवा:लड़कियों को सिखाए आत्मरक्षा के गुरु

केतू कलाएक घंटा पहले
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ओम योगा केंद्र व सन्सेराज एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को धीरपुरा गांव स्थित राउमावि में एक दिवसीय निशुल्क योगा शिविर आयोजित किया गया।

जिम्नास्टिक कोच गोपालसिंह गोगादेव की पहल पर आयोजित शिविर में महिला कोच अरुणा पटेल व एकेडमी के राजकुमार ने बालिकाओं को विपरीत परिस्थिति में अपनी रक्षा कैसे करे इसके गुर सिखाए। इस मौके धीरपुरा सरपंच गोविंदराम यादव, प्रधानाचार्य लक्ष्मणसिंह, देवीसिंह, लिच्छाराम मेघवाल आदि मौजूद थे।

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