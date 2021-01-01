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संस्कृत शिक्षा:एक शिक्षक के भरोसे सीनियर सैकंडरी स्कूल, स्कूल नाम से वरिष्ठ उपाध्याय, कक्षा में छात्र और शिक्षक एक भी नहीं

पांचाराम डारा | घंटियाली2 घंटे पहले
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संस्कृत शिक्षा विभाग ने जगह जगह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तो बना दिए लेकिन अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसा ही मामला सजनाणियों की ढाणी पंचायत स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय कुकड़ों की ढ़ाणी का है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने प्रवेशिका से वरिष्ठ उपाध्याय में तो क्रमोन्नत तो कर दिया। परन्तु शिक्षक लगाने को भूल गए। लंबे समय से प्रधानाचार्य सहित अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों ने विद्यालय में इकठ्ठे होकर संस्कृत शिक्षा विभाग व राज्य सरकार सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया।

ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य सहित अन्य अध्यापकों के नियुक्ति नहीं होने पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। ग्रामीण चुतराराम भादू, गणेश कूकणा ने बताया कि पिछले वर्ष विद्यालय में दो शिक्षक थे लेकिन सरकार ने उनमें से भी एक का स्थानांतरण कर दिया। अब उच्च माध्यमिक विद्यालय एक शिक्षक व एक कनिष्ठ सहायक के भरोसे चल रहा है। जिससे एक अध्यापक को तो ऑफिस के काम करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है।

9 किमी से पहले दूसरी स्कूल नहीं

यहां के बच्चों को 12वीं में प्रवेश के लिए 9 किमी दूर घंटियाली जाना पड़ रहा है। अगर इसी स्कूल में शिक्षक लगा दिए जाएं तो बहुत से बच्चे स्कूल से टीसी नहीं कटाएं। अध्यापकों के रिक्त चल रहे पदों के कारण अधिकांश बच्चों ने टीसी कटवा कर सामान्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। नए बच्चों के अभिभावक भी छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने से हिचक रहे हैं।

भवन की हालत बदतर
स्कूल में कार्यालय सहित छह: कमरे है। जिसमें तीन कमरे में कक्षा कक्ष संचालित हो रहे हैं। दो अन्यों में स्टोर रूम व रसोई घर है। ग्रामीणों ने बताया कि कक्षा कक्ष सहित अन्य कमरों की मरम्मत के अभाव में वर्षा के समय छत से पानी टपकता रहता है। वहीं शौचालय की हालत भी बदतर है। छात्राओं को लघु शंका जाने में भी समस्या हो रही है।

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी सत्यदेव चतुर्वेदी ने बताया कि अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उच्च स्तर पर अवगत करवाकर समस्या का हल निकालेंगे।

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