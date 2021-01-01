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लापरवाही पर गंभीर सवाल:राजसमंद में बच्ची के साथ प्रताड़ना की शेखावत ने निंदा की

जोधपुर4 घंटे पहले
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केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने राजसमंद में मासूम बच्ची के साथ प्रताड़ना और पुलिस की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या कानून व्यवस्था भी राज्य सरकार धर्म, जाति या अपना वोट बैंक देख संचालित कर रही है। सीएम गहलोत से राज्यवासियों को सुशासन की उम्मीद है। राजसमंद की घटना हृदय को छलनी कर देने वाली है, लेकिन दुख और भी बढ़ जाता है, जब प्रशासन का दिल नहीं पसीजता।

इनको न बच्ची की नाजुक उम्र नजर आई और न ही उसके साथ हुई प्रताड़ना के निशान दिखाई दिए। वाजिब सवाल है, जवाब देने होंगे... आखिर आठ घंटे तक क्यों इंतजार करना पड़ा? यह मामला इतना गंभीर होने के बावजूद समय से सुनवाई क्यों नहीं हुई? जन भावनाओं की अनदेखी क्यों की गई?

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