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ये गलत है:15 दिन पहले खोली दुकान किसी बदमाश ने लगा दी आग

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • पुलिस को अंदेशा- किसी व्यापारी ने खुन्नस के इरादे से दुकान में आग लगाई

बनाड़ थाना इलाके के खोखरिया स्थित नांदड़ी फांटा के पास में कपड़े की दुकान में गुरुवार तड़के किसी बदमाश ने आग लगा दी। दुकान में रखा सात लाख का कपड़ा जलकर नष्ट हो गया। यह दुकान 15 दिन पहले ही खोली गई थी। अंदेशा है कि किसी व्यापारी ने खुन्नस के इरादे से दुकान में आग लगाई है।

दुकान के पास में एक डिब्बा पड़ा मिला। जिसमें संभवत: ज्वलनशील पदार्थ भरा गया था। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने का प्रयास कर रही है। दुकान मालिक की तरफ से बनाड़ थाने में रिपोर्ट दी गई है। बनाड़ थाने के एएसआई गोरधन ने बताया कि हुणगांव बिलाड़ा निवासी सुगनाराम पुत्र ओगडऱाम की तरफ से रिपोर्ट दी गई।

इसमें बताया कि उसकी कपड़े की दुकान खोखरिया स्थित नांदड़ी फांटा पर श्रीश्याम फैशन के नाम से है। इस दुकान की ओपनिंग 15 दिन पहले की गई थी। गुरुवार तड़के साढ़े तीन बजे उसकी दुकान के सामने रहने वाले भानजे ने फोन कर जानकारी दी कि दुकान में आग लग गई है।

इस सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस व आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। दर्ज रिपोर्ट में बताया कि दुकान में सात लाख का कपड़ा था। जो जलकर नष्ट हो गया है। पुलिस ने अब इस बारे में तफ्तीश आरंभ की है। इसमें किसी की खुन्नस की आशंका भी जताई जाती है।

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