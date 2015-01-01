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लेनदेन का विवाद:दुकानदार को बंधक बना मारपीट, नग्न वीडियो भी बनाया

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • देवनगर थाना इलाके का मामला

देवनगर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार को दो तीन बदमाशों ने लेन-देन को लेकर बंधक बनाकर मारपीट कर डाली। फिर उसका नग्न वीडियो भी बना डाला। पीड़ित दुकानदार देवनगर थाने पहुंचा और नामजद बदमाशों के खिलाफ बुधवार को रिपोर्ट दी। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि सूरसागर के एक व्यक्ति ने यह रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वसीम मेहर और पप्पू उर्फ मोइन खान पीड़ित दुकानदार से रुपए मांगते थे। ऐसे में उसके घर आने का बोला, लेकिन दुकानदार ने कहा कि घर आने से उसकी बदनामी होगी।

तो वसीम व पप्पू के कहने पर वो राजीव गांधी कॉलोनी पहुंचा। जहां उसे एक कमरे में ले जाकर बंधक बना दिया और उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं आरोप है कि उसे नग्न कर मारपीट करते का वीडियो भी बनाया। इसके बाद पीड़ित दुकानदार थाने पहुंचा और केस दर्ज करवाया। थानाधिकारी ने बताया कि फिलहाल वीडियो वायरल किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।

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