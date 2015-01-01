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छठ पूजा:मंगल गीत गाए, बांस की टोकरी में प्रसाद-फल सजाकर की पूजा

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • कोरोना की वजह से पार्क-मंदिरों में कृत्रिम जलाशय नहीं बनाए
  • घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग में किया छठ माता का पूजन

सूर्यदेव की आराधना और संतान की सुख-समृद्धि और शांति की कामना को लेकर कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी पर महिलाओं ने कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए इस बार छठ पूजन घरों में ही किया। इस बार सार्वजनिक पार्क या मंदिरों में कृत्रिम जलाशय नहीं बनाए गए और महिलाओं ने घरों में ही सोशल डिस्टेंस में छठ माता का पूजन किया।

चावल के लड्‌डू बनाए, उगते सूरज को अर्घ्य दिया
शुरुआत उगते सूरज को अर्घ्य से हुई। इस दौरान चावल के लड्डू बनाए गए। साथ ही बांस की टोकरी में प्रसाद व फल सजाकर उसकी पूजा की गई। शाम को सूर्यास्त के समय महिलाओं ने स्नानादि कर नए वस्त्र धारण कर सूर्यदेवता का पूजन किया। इस चार दिवसीय समारोह के तीसरे दिन महिलाओं ने छठ माता के मंगल गीत गाए और परिजनों व मित्रों को सोशल मीडिया पर छठ पूजन की बधाई दी। शनिवार को छठ पूजन समारोह सूर्यदेव के पूजन के साथ संपन्न होगा।

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