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पुष्य नक्षत्र:एक दिन में 110 कराेड़ की प्राॅपर्टी, 5 कराेड़ की कार और 2 कराेड़ के टू-व्हीलर बिके

जोधपुर35 मिनट पहले
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  • आज रवि पुष्य का संयोग, दिनभर खरीदारी शुभ

काेराेना के कारण सात महीने से सुस्त काराेबार ने शनिवार काे राैनक नजर आई। शनि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में करीब 150 कराेड़ का काराेबार हुआ। लोगों ने स्टील, जेवरात, रियल स्टेट, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े सहित कई घरेलू उपकरणों की जमकर खरीदारी की। रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र के साथ अहोई अष्टमी है, जिसे खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना गया है।

ज्योतिषविद डॉ. सपना सारस्वत के अनुसार खरीदारी के लिहाज से सर्वोत्तम माने जाने वाला पुष्य नक्षत्र में शनिवार सुबह 8 बजकर 4 मिनट से शुरू होकर रविवार को सुबह 8 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। ऐसे में रविवार को भी दिनभर खरीदारी फलदायक और उत्तम रहेगी।

सबसे अधिक रियल स्टेट में 100 करोड़ का बिजनेस
शहर में सर्वाधिक बिजनेस रियल स्टेट में हुआ। लोगों ने एक दिन में करीब 100 करोड़ की प्राॅपर्टी खरीदी या निवेश किया। लव होम के अमित विजयवर्गीय का कहना है कि पुष्य नक्षत्र में मकान, प्लॉट अथवा प्राॅपर्टी खरीदना शुभ माना जाता है। लोगों में लॉकडाउन के बाद फिर रियल स्टेट में दिलचस्पी बढ़ी है।

ज्वैलरी का जलवा भी कायम
शुभ फल देने वाले पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना विशेष लाभकर होता है, इसलिए लोगों ने सोने, चांदी, डायमंड की ज्वैलरी खरीदने में खास दिलचस्पी दिखाई। राज ज्वैलर्स के कमल माखीजा का कहना है कि लॉकडाउन के बाद लोगों में ज्वैलरी के प्रति लगाव बढ़ा है। पुष्य नक्षत्र पर लाेगाें ने 15 करोड़ की खरीदी की।

ऑटाेमाेबाइल में भी धूम
कारों की विशेष डिजाइन और ब्रांड के साथ टिकाऊ माॅडल आने से लोगों में कारों के प्रति क्रेज नजर आया। ऑरिक मोटर्स के राजेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि लोगों के जीने का तरीका अब बदलने लगा है, इसीलिए लोगों में भी कारों का क्रेज बढ़ा है। पुष्य नक्षत्र में शहर में करीब पांच करोड़ की कारें बिकीं।
टू व्हीलर की स्टाइलिश व टिकाऊ ब्रांड के प्रति लोगों का मोह बढ़ा है। शहर में हर बड़े ब्रांड की बाइक उपलब्ध है। इसके चलते लोगों ने पुष्य नक्षत्र पर मनपसंद की बाइक की खरीदारी की। मयंक श्री होंडा के पंकज दाधीच ने बताया कि दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र में एक करोड़ से अधिक की गाड़ियां बिकना शुभ शगुन है।

लाइफ स्टाइल का क्रेज
हिंद बाजार के घनश्याम वैष्णव का कहना है कि महानगरीय लाइफ स्टाइल अब जोधपुर में भी बढ़ने लगी है। यही कारण है कि लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में लोगों ने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त को चुनते हुए पुष्य नक्षत्र के दिन पांच करोड़ की खरीदारी हुई।

इलेक्ट्राॅनिक्स में राैनक
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में खरीद के प्रति भी काफी क्रेज दिखा। एलईडी, बड़े फ्रीज, होम थिएटर, फूली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन, घरेलू आटा चक्की के प्रति ग्राहकों का रुझान ज्यादा रहा। सुरेश ट्रेडर्स के महेंद्र धोका का कहना है कि हर चीज को शुभ दिन या मुहूर्त में खरीदने के प्रति रुझान बढ़ा है। इसी कारण एक दिन में दो करोड़ से अधिक के उपकरण बिके हैं।

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