पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Jodhpur
  • State GST Levied Tax Of Rs 1.30 Crore From Contractor, Disclosure Of Tax Evasion From Various Documents Found In Group Investigating Civil Contract In District

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टैक्स चोरी:स्टेट जीएसटी ने ठेकेदार से 1.30 करोड़ का टैक्स वसूला,जिले में सिविल कॉन्ट्रेक्ट लेने वाले समूह पर छानबीन में मिले कई दस्तावेजों से टैक्स चोरी का खुलासा

जोधपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बड़ा कारोबार होने के बावजूद अकाउंट बुक्स में काफी कम टर्नओवर बताने व अन्य तरीके से जीएसटी चोरी करने से स्टेट जीएसटी के रडार पर आए जैसलमेर के एक बड़े सिविल कॉन्ट्रेक्टर पर कार्रवाई कर एंटी इवेजन टीम ने 1.30 करोड़ की टैक्स वसूली की। इस समूह के यहां मिले दस्तावेजों की छानबीन में कई अन्य तथ्य सामने आए हैं।

स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर नरेंद्रसिंह पुरोहित ने बताया कि विभाग की एंटी इवेजन टीम लगातार डाटा एनालिसिस के आधार पर टैक्स चोरी करने या कारोबार के बावजूद पर्याप्त टैक्स जमा नहीं कराने वाले व्यवहारियों पर नजर रख रही है। इसी बीच सामने आया कि जैसलमेर की एक फर्म जो बड़े स्तर पर सिविल कॉन्ट्रेक्ट लेकर काम करती है, लेकिन टर्नओवर कम दर्शाया जा रहा है।

इस पर एंटी इवेजन शाखा के प्रभारी भारतसिंह शेखावत की टीम के सहायक आयुक्त नितिन तिवाड़ी, मुकेश गर्ग, परेगाराम, रवींद्र कुमार व अन्य ने मुख्यालय से प्राप्त डाटा की पड़ताल की। इस छानबीन में टैक्स चोरी के साक्ष्य सामने आने पर एडिशनल कमिश्नर के निर्देश पर शेखावत की टीम जैसलमेर पहुंची और फर्म के खरीद-बिक्री के पूरे रिकॉर्ड को खंगाला, तो कई अनियमितताएं सामने आईं।

तब, कॉन्ट्रेक्टर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए मौके पर ही ऑनलाइन जमा करवाए। इसके अलावा शेष टैक्स व पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जाएगी और इसकी ऑडिट के लिए संबंधित फर्म को सम्मन जारी किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें