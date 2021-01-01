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छात्रों का उग्र प्रदर्शन:वीसी की कार के आगे लेटे छात्र; पुलिस ने चार बार लाठियां चलाईं, कई चोटिल

जोधपुरएक घंटा पहले
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सिंडिकेट में विवि की 39 बीघा जमीन जेडीए को सौंपने की संभावना पर भड़के छात्र। - Dainik Bhaskar
सिंडिकेट में विवि की 39 बीघा जमीन जेडीए को सौंपने की संभावना पर भड़के छात्र।
  • सिंडिकेट के दौरान विवि केंद्रीय कार्यालय पर हाई वोल्टेज हंगामा
  • विवाद; सिंडिकेट में विवि की 39 बीघा जमीन जेडीए को सौंपने की संभावना पर भड़के छात्र

जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के दौरान बुधवार काे केंद्रीय कार्यालय में जबरदस्त हंगामा हुआ। जेएनवीयू की 39 बीघा जमीन कन्वेंशन सेंटर के लिए जेडीए को देने के सिंडिकेट के प्रस्ताव के खिलाफ छात्र उमड़ पड़े।

छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्रसिंह भाटी के नेतृत्व में 200 छात्र-छात्राओं ने मेनगेट पर वीसी प्रो. पीसी त्रिवेदी की गाड़ी रुकवा दी। कई छात्र कार के सामने लेट गए। वहां तैनात पुलिस ने लाठियां फटकार जैसे-तैसे वीसी को निकाला। इसके बाद भाटी व कई स्टूडेंट वीसी कक्ष में पहुंचे, जहां हॉट टॉक हुई। कुलपति के सिंडिकेट के लिए निकलने के बाद भी स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते रहे तब पुलिस ने लाठियां चलाईं व तितर-बितर किया। स्टूडेंट्स फिर एकत्र हो प्रदर्शन करने लगे। पुलिस को 3 से 4 बार बल प्रयोग करना पड़ा।

बाद में पुलिस रविंद्रसिंह को जीप में बिठाकर ले गई। पूरा घटनाक्रम सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चलता रहा। इसमें कई स्टूडेंट्स चोटिल हुए। बाद में स्टूडेंट्स ने शाम को केंद्रीय कार्यालाय के बाहर कैंडल मार्च भी निकला। उधर सिंडिकेट में जमीन देने पर विचार सहित जेएनवीयू 2013 की विवादित शिक्षक भर्ती में नियुक्त सभी शिक्षकों के स्थायीकरण का निर्णय भी लिया गया।

प्रतिनिधिमंडल से बहस पर उखड़े वीसी
अपनी मांगें बताने छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्रसिंह भाटी, छात्रनेता भूपेंद्रसिंह सांकड़ा व रविंद्रसिंह खुड़ियाला वीसी कक्ष में पहंुचे। यहां कुलपति व भाटी में बहस हो गई। नाराज कुलपति एंटी चैंबर में चले गए। छात्रनेता वीसी व विवि प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते बाहर आ गए। इसके बाद करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। जब छात्र कंट्रोल में नहीं आए तो पुलिस ने छात्रसंघ अध्यक्ष को गाड़ी में बैठाकर शास्त्रीनगर थाने भेजा। छात्रों पर लाठियां चलाकर उन्हें खदेड़ा। भाटी को करीब दो घंटे थाने में समझाइश के बाद छोड़ा। भाटी का आरोप है कि छात्राओं व वहां बैठे दृष्टिहीन स्टूडेंट्स के साथ भी धक्कामुक्की हुई है।

एबीवीपी कार्यकर्ताओं व पुलिस में धक्कामुक्की
जेएनवीयू के केंद्रीय कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भी पुलिस व छात्र-छात्राओं के बीच धक्कामुक्की हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रहितों की अनदेखी के नारे लगा काले झंडे भी दिखाए। विवि प्रशासन ने एबीवीपी प्रतिनिधियों से मुलाकात भी नहीं की।

छात्रा की हालत बिगड़ी
प्रदर्शन के दौरान प्रथम वर्ष की एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उसे पुलिस की गाड़ी में एमडीएमएच ले जाया गया। वहीं पुलिस की ओर से लाठियां फटकारने की वजह से भी कुछ छात्रों के चोटें भी आईं।

स्टूडेंट्स की मांगें

  • कोई भी भू-भाग बेचा नहीं जाए।
  • कैंपस में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की फीस कोविडकाल की वजह से कम की जाए।
  • जेएनवीयू सिलेबस काे मौजूदा परिस्थितियों को देखते कम किया जाए।

सिंडीकेट में 3 चर्चित मुद्दों पर लगाई मुहर; 2013 की विवादित भर्ती के 105 शिक्षक स्थायी किए, 470 करोड़ के बदले जमीन देने पर माने, गोल्ड प्लेटेड होंगे मेडल

जेएनवीयू सिंडीकेट में वर्ष 2013 की विवादित शिक्षक भर्ती पर मुहर लगी। इस भर्ती में नियुक्ति पाने वाले 111 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से विवि ने 105 शिक्षकों को स्थायी किया। वीसी प्रो. पीसी त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित सिंडीकेट में अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले हुए। उन 28 शिक्षकों को भी स्थायी किया गया, जिनकी सेवाएं समाप्त कर बर्खास्त किया था। वर्ष 2013 की शिक्षक भर्ती की नियुक्तियों के पूर्व ही इन पर सवाल उठे थे। भर्ती में 154 प्रोफेसर, एसो. प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी।

बाद में एसीबी जांच में भी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाई। जांच में तत्कालीन कुलपति प्रो. बीएस राजपुरोहित, पूर्व विधायक जुगल काबरा सहित सिंडीकेट सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। राज्य सरकार द्वारा गठित प्रो. दशोरा कमेटी ने भी जांच में अनियमितता की पुष्टि की। बाद में सरकार बदली तो प्रो. दशोरा कमेटी की जांच दरकिनार कर नई कमेटी गठित की गई। नियुक्त हुए शिक्षकों में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर्स के प्रोबेशन पूरा होने पर स्थायी किया।

असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 111 शिक्षकों का स्थायीकरण बाकी था। ज्ञात रहे कि राजभवन के आदेश पर जेएनवीयू ने 2017 में जिन 34 शिक्षकों को बर्खास्त किया था, वे सभी असिस्टेंट प्रोफेसर थे। बुधवार को स्थायी हुए शिक्षकों में 28 शिक्षक वे हैं जो बर्खास्त किए गए थे। भर्ती का मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की ओर इसे गठित प्रो. शर्मा कमेटी की रिपोर्ट भी आना बाकी है। शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के हरीश जनागल श्रवण डूकिया का आरोप है कि जिस आदेश का हवाला देकर विवि में शिक्षकों को सही करने की प्रक्रिया पूर्ण की है, उस आदेश पर ही हाईकोर्ट की डबल बैंच ने संशोधित आदेश दिया था। उन्होंने इस प्रक्रिया को अवैधानिक बताया।

जमीन मामले के लिए कमेटी बनाई
जेडीए को कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन देने के निर्णय के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। इसमें प्रो. सुनील शर्मा, शहर विधायक मनीषा पंवार, सरकार के सिंडीकेट प्रतिनिधि विनोद शर्मा व प्रो. केआर गेनवा हैं। बैठक में निर्णय हुआ कि भूमि 39 बीघा यानी 67,936 स्क्वायर फीट है। डीएलसी रेट 6930 रुपए प्रतिवर्ग फीट है। इस हिसाब से जेडीए से इस भूमि के लिए 470 करोड़ रुपए लेने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

गोल्ड मेडल केवल गोल्ड प्लेटेड होंगे
जेएनवीयू के गोल्ड मेडलिस्ट को जाने वाले मेडल में 9.75 ग्राम सोना होता था। कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय लिया था कि अब मेडल में 2 ग्राम सोना ही होगा। टकसाल से मिले तकनीकी कारण का हवाला देते हुए सिंडीकेट ने अब मात्र गोल्ड प्लेटेड मेडल ही देने का फैसला किया। गुरु जंभेश्वर शोध संस्थान के निदेशक डॉ. ओमप्रकाश विश्नोई के प्रस्ताव को मानते हुए प्रो. जैताराम के नाम पर कार्यक्रम करवाने का निर्णय हुआ। विवि के निकट पार्क विकसित कर प्रो. जैताराम के नाम पर 363 पेड़ लगाने का निर्णय हुआ।

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