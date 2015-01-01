पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ज्ञापन:विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

बिलाड़ाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौपा उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

शिक्षकों ने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा की उपस्थिति रजिस्टर की फोटो खींच कर रोज भेजने का आदेश वापस लेने, वन नेशन वन राशन योजना में बीएलओ को लगाने का आदेश वापस लेने सहित कई मांगे रखी। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के कई पदाधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें