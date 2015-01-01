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बयान:तकनीकी विंग शहर के समस्याग्रस्त सीवरेज-ड्रेनेज और सौंदर्यीकरण की विशेष कार्य योजना तैयार करे : महापौर

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • निगम दक्षिण की मेयर वनिता सेठ ने तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर का विकास व सौंदर्यीकरण करने की दिशा में काम करने के दिए निर्देश

नगर निगम दक्षिण बोर्ड का गठन होने के साथ ही महापौर वनिता सेठ ने तकनीकी विंग को शहर की समस्या ग्रस्त सीवरेज-ड्रेनेज के साथ सौंदर्यीकरण को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। वनिता सेठ ने शुक्रवार को तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने शहर में लंबे समय से चल रही ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या के स्थाई समाधान को लेकर भी तकनीकी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर में जहां कहीं भी सीवरेज लाइन डेमेज हो चुकी है उन सीवरेज लाइन को बदलने के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही बरसाती पानी की निकासी के लिए भी अभी से प्लान बनाकर तैयारी करें।

विशेष कर उन स्थानों पर काम करें जहां हर साल पानी भरता है, उन स्थानों पर पानी की निकासी के सार्थक प्रयास किए जाएं। यदि नालों की सफाई करवाना हो तो उन नालों की सफाई करवाई जाएं और जहां कहीं भी पानी को डाइवर्ट करने की आवश्यकता हो, वहां पानी को डाइवर्ट करने की भी व्यवस्था की जाएं, ताकि बारिश के दिनों में शहर वासियों को जलभराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। महापौर वनिता सेठ ने मुख्य सड़कों पर पेड़ों के छंगाई का कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं।

पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करें क्षेत्र
महापौर ने सुंदर बालाजी, उम्मेद सागर तालाब, कायलाना चौराहा, चौपासनी मंदिर क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। वहीं अलग-अलग स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाने, पार्क विकसित करने और झूले लगाने को लेकर भी चर्चा की गई।

दीपावली स्नेह मिलन में दी शुभकामना
निगम दक्षिण के नव निर्वाचित भाजपा पार्षदों का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में महापौर वनिता सेठ, उप महापौर किशन लड्ढा ने पार्षदों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहर की जनता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ भाजपा का बोर्ड गठित किया है , हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम शहर के समग्र विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करें।

बैठक में पार्षद प्रदीप बेनीवाल, रेवंतसिंह इंदा, भंवर कंवर, रामस्वरूप प्रजापत, महेश परिहार, प्रमिला गहलोत, नरेंद्र फतानी, सुनील सम्भावनी, नरेंद्रसिंह, मोहित ओझा, अमरलाल वर्गी, दीपक माथुर, सुरेश मेघवाल, इंदिरा राजपुरोहित, दलपत वैष्णव, विक्रमसिंह पंवार सहित पार्षद मौजूद रहे।

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