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बहादुरी:डेढ़ वर्षीय भाई को बचाने के लिए जंगली सुअर से भिड़ गई दस वर्षीय बहन, दोनों बुरी तरह से जख्मी

जोधपुर21 मिनट पहले
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जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र में भाई को बचाने के प्रयास में सुअर के हमले से घायल हुई बालिका। - Dainik Bhaskar
जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र में भाई को बचाने के प्रयास में सुअर के हमले से घायल हुई बालिका।
  • जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र की घटना
  • दोनों बहन-भाई को जोधपुर में चल रहा है इलाज

जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र के पड़ासला गांव में एक दस वर्षीय बालिका अपने भाई को बचाने के लिए जंगली सुअर से जा भिड़ी। जंगली सुअर ने खेत में मकान के बाहर खेल रहे उसके डेढ़ वर्ष के भाई पर हमला बोल दिया था। उसकी आवाज सुन वहां पहुंची बहन अपने भाई को बचाने के लिए सुअर से जा भिड़ी। इस पर सुअर ने भाई को छोड़ बहन पर हमला बोल दिया। उसके चिल्लाने पर अन्य लोग पहुंचे तब तक सुअर भाग निकला। बाद में ग्रामीणों ने तलाश कर सुअर को मार दिया। दोनों घायल बच्चों का जोधपुर मे इलाज चल रहा है।

सुअर के हमले से घायल बालक।
सुअर के हमले से घायल बालक।

खेत के मालिक गणेश ने बताया कि पड़ासला स्थित उसके खेत पर भंवरू व उसकी पत्नी संतोष काम करते है। उनका बीस माह का पुत्र घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान एक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। बालक के चिल्लाने पर उसकी दस वर्षय बहन संगीता भाग कर आई और सुअर से भिड़ गई। भाई को बचाने के प्रयास में जुटी संगीता पर सुअर ने हमला बोल दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। इस बीच संगीता के चिल्लाने पर परिवार के अन्य सदस्य बाहर निकले और दोनों बहन-भाई को सुअर के चंगुल से मुक्त कराया।

बाद में मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने सुअर का की खोजबीन की। निकट ही झाड़ियों में दुबका सुअर नजर आ गया। ग्रामीणों ने उसे घेरकर वहीं मार दिया। बाद में दोनों भाई-बहन को इलाज के लिए जोधपुर लाया गया। महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती दोनों बहन भाई को सुअर ने काफी स्थान से नोच दिया। उनके शरीर पर बड़े-बड़े घाव बने हुए है।

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