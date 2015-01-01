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पर्व:पल्लव की रस्म के साथ संत कंवरराम का बरसी उत्सव संपन्न

जोधपुर4 घंटे पहले
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सिंधी समाज के संत कंवरराम का तीन दिवसीय वार्षिक उत्सव पल्लव की रस्म के साथ संपन्न हुआ। सांस्कृतिक सचिव घनश्याम भगत ने बताया कि संत कंवर राम की दिव्य कंचन काया में अनोखी आकर्षण शक्ति थी। हृदय में मधुरता का झरना था। इस वर्ष संत का बरसी उत्सव सादगीपूर्वक मनाया गया।

बरसी उत्सव का प्रारंभ झंडा चढ़ा कर किया गया। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास, निर्मल धाम के संत आतमदास, ईश्वर गोविंद धाम के महंत ईश्वरदास, श्रीराम विश्वनाथ दरबार के महंत अर्जुनदास के सान्निध्य में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर संत कंवरराम मंडल के अध्यक्ष नरेन शाहनी भगत, जयकिशन लखयानी, दिलीप बुलचंदानी, विजय शहानी, घनश्याम ठारवाणी, महेंद्र कुमार तीर्थनी, लालचंद बुलचंदानी, हरिकिशन टेकचंदानी आदि सदस्य उपस्थित थे।

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