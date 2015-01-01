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सड़क हादसे की आशंका:टहलने निकले सिलारी स्कूल के प्रिंसिपल का शव मिला

पीपाड़ शहरएक घंटा पहले
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  • कमरे से कुछ ही दूरी पर लहूलुहान पड़े थे जैन अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत की आशंका

पीपाड़ सिलारी रोड पर शाम को 7 बजे के करीब सिलारी स्कूल के प्रिसिंपल अलवर राजगढ़ निवासी नरेंद्र कुमार जैन का लहुलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी बाबूलाल राणा मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक पड़ताल में किसी वाहन के टक्कर मारे जाने से मौत होना पाया गया है लेकिन पुलिस हर दृष्टिकोण से जांच कर रही है।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटनास्थल से तेजी से जाती गाड़ी दिखाई दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा बॉडी को डालने के एंगल से जांच को आगे बढ़ाया है। वे यहां सिलारी रोड़ पर किराये के मकान में रहते थे। पुलिस किराए के मकान पहुंची। जहां मकान मालिक से पूछताछ की गई। मकान मालिक ने बताया कि अभी खाना खाकर बाहर टहलने को निकले थे। पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। जहां शीशे बिखरे पड़े थे।

थानाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से जोरदार टक्कर मारे जाने से मुंह के बल गिरने से जैन की मौत हुई प्रतीत हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों को लगा कि कोई बॉडी को पटक कर चला गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अज्ञात वाहन को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

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