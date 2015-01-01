पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सर्दी:अलाव-जलाव वाली ठंड ने धूजणी छुड़ाई, अब दो दिन शीतलहर

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • उत्तरी-पूर्वी हवाओं ने सीजन का सबसे ठंडा दिन बनाया
  • न्यूनतम पारा 4 डिग्री व अधिकतम 3 डिग्री गिरा
  • उत्तर यानी, कश्मीर की तरफ से चली हवाएं, पूर्व से यानी पंजाब, दिल्ली, जयपुर से होते जोधपुर की तरफ पहुंच रही है।

शहर में सर्दी का असर तीन दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम व अधिकतम तापमान दोनों लगातार उतर रहे हैं। गुरुवार को न्यूनतम पारा करीब 4 डिग्री लुढ़ककर 7.7 डिग्री पहुंच गया। यह इस सीजन का न्यूनतम पारा रहा। वहीं अधिकतम पारा भी 3 डिग्री घटकर 21 डिग्री पहुंच गया।

इसका कारण लगातार तीन दिन से चल रही उत्तर-पूर्वी हवाएं है। शहर में पिछले दो दिनों से शीतलहर चल रही है। इससे पूर्व शहर में गुरुवार अलसुबह से हवाओं का दौर जारी था। सर्द हवाओं के कारण दिन चढ़ने के साथ भी ठंड से राहत नहीं मिली।

सुबह साढ़े आठ बजे भी तापमान 8.2 डिग्री ही था। शहर में हल्की धुंध छाई हुई थी। सुबह 11:30 बजे शहर में हवाओं की गति बढ़ गई, जिससे तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाया। दोपहर में भी उत्तरी हवाएं चल रही थी।

ये हवाएं शाम को थम गईं, लेकिन ठिठुरन बरकरार थी। अधिकतम तापमान भी करीब 3 डिग्री की गिरावट के साथ 21 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिक डॉ. डीपी दुबे के अनुसार न्यूनतम तापमान में अभी और गिरावट की संभावना है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिन तक ठिठुरन का असर बरकरार रहेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें