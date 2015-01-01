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मौसम:शहर का न्यूनतम तापमान 11.90 पहुंचा इस माह का सबसे कम, अब सर्दी बढ़ेगी

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • शुक्रवार रात उत्तर व पूर्व से हवाएं चलने से ठंडक घुली, आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ेगी

शहर में तापमान में गिरावट के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान करीब ढाई डिग्री की गिरावट के साथ 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यह इस नवंबर माह का सबसे कम तापमान है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट की संभावना है।

राजस्थान पर पिछले तीन दिनों से एक ऊपरी हवाओं का चक्रवात बना हुआ था। इसकी वजह से हवाओं का रुख पश्चिमी व दक्षिणी हो गया था। यही कारण था शहर की तरफ ठंडी हवाओं का आवागमन कम हुआ और तापमान में गिरावट आना बंद हो गया था। शुक्रवार को ऊपरी हवाओं के चक्रवात का असर कम हुआ तो अलसुबह से ही उत्तरी व पूर्वी हवाएं चलने लगी।

यही कारण था कि शहर में ठंडक बढ़ गई। दिन निकलने के साथ धूप निकली और तापमान बढ़ने लगा। शहर का अधिकतम तापमान मामूली बढ़ोतरी के साथ 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रात को भी उत्तर व पूर्व से हवाएं चलने की वजह से माहौल में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार शहर में अगले तीन-चार दिन तक हवाओं का रुख उत्तरी व पूर्वी होने की वजह से तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा।

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