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  • The Flow Of Water In The Rajiv Gandhi Lift Canal Came To A Standstill Due To The Breaking Of The Electric Wire From The 132 KV Tower

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15 घंटे से बिजली आपूर्ति बंद:132 केवी टावर से बिजली का तार टूटने से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में पानी का प्रवाह ठप

फलोदी43 मिनट पहले
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ओवर फ्लो होने से खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा, 15 घंटे से बंद है बिजली, 5 फीडर भी बंद

राजीव गांधी लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशनों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिछी 132 केवी बिजली लाइन की तार टूटने से 15 घंटे से बिजली आपूर्ति बंद है। जिसके कारण नहर में जल प्रवाह भी जीरो आरडी से रुका हुआ है। शाम सवा सात बजे एक्सइएन डिस्कॉम ने बताया कि एक घंटे तक बिजली चालू कर दी जाएगी।

बिजली आपूर्ति अचानक बंद होने से नहर से पानी ओवर फ्लो होने से हजारों लीटर पानी खेतों में घुस गया जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। पीएस 6 के पास सुबह करीब 4.20 बजे अचानक 132 केवी टावर की एक तार टूट कर नहर पर गिर गई जिससे पम्पिंग स्टेशनों की बिजली गुल हो गई।

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के एइएन गोपाल सिंह ने बताया कि तार टूटने के साथ लाइन ट्रिप हो गई जिससे करंट की आशंका नहीं रही। जीरो आरडी से ही नहर में पानी बंद करना पड़ा। पानी बंद होने के समय नहर में 100 क्यूसिक पानी चल रहा था। तार टूटने के कारण लोर्डिया, जालोडा, छीला, गज्जा व बापिणी फीडर बंद रहे जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में सुबह से देर रात तक बिजली बंद रही।

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