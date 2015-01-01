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कोरोना काल में लापरवाही:एमजीएच मोर्चरी में 12 दिन से पड़ा है पॉजिटिव शव, ना शिनाख्त, ना लावारिस मान की अंत्येष्टि

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • देवनगर और प्रतापनगर थाना में क्षेत्राधिकार की लड़ाई, अस्पताल प्रबंधन ने दोनों को पत्र लिखा

महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखे एक शव को पिछले 12 दिन से मोक्ष का इंतजार है। अस्पताल प्रबंधन ने देवनगर थाना पुलिस और प्रतापनगर पुलिस को पत्र लिखा। लेकिन ना तो पुलिस शव की शिनाख्त कर पाई और ना ही लावारिस मानकर दाह संस्कार किया। देवनगर पुलिस का कहना है कि मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है।

प्रतापनगर पुलिस का कहना है कि 12 तारीख को इसकी सूचना मिली थी कि एमजीएच रिकॉर्ड में उसका नाम व पिता का नाम तो लिखा है, लेकिन पूरे पते के स्थान पर प्रताप नगर आखलिया चौराहा ही लिखा है। ऐसे में अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर को प्रताप नगर आखलिया चौराहा निवासी कल्याणसिंह पुत्र सोबाराम नामक व्यक्ति, बीमारी की हालत में एमजीएच में भर्ती हुआ था। उसे एमएम-3 वार्ड में रखा गया था, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। उसकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई।

तब एमजीएच के एमएलसी विभाग ने एमजीएच चौकी में इसकी सूचना देकर संबंधित थाने को सूचना पहुंचाने को कहा। एमएलसी विभाग के विभागाध्यक्ष के अनुसार इस संबंध में प्रताप नगर थाने को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन शुक्रवार तक शव का निस्तारण नहीं हो पाया है।

12 नवंबर काे सूचना मिली थी, शिनाख्त कर रहे हैं
^ महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में एक व्यक्ति का शव रखे होने की सूचना 12 नवंबर को मिली थी। चूंकि, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में उसका नाम कल्याणसिंह (49) पुत्र सोबाराम अंकित है, लेकिन प्रतापनगर व आखलिया चौराहा का पता पूरा नहीं है। ऐसे में इन दोनों ही इलाकों के बीट कांस्टेबल व अन्य अधिकारियों को शव की शिनाख्त करने को कहा था। तीन दिन बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई तो प्रक्रिया के तहत उसकी शिनाख्त के लिए आम सूचना अलग-अलग थानों को व 16 नवंबर को अखबारों में प्रकाशन के लिए भेजी गई थी। पूरे प्रयास के बाद भी उसकी पहचान नहीं हुई तो जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई कर शव का निस्तारण करवाएंगे।
-अमित सिहाग, थानाधिकारी, प्रतापनगर

आज ही सूचना मिली, प्रताप नगर थाना को सूचना दी है
^ एमजीएच में शव रखे होने की सूचना आज ही मिली थी। हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से प्रेषित पते में देवनगर व प्रतापनगर दोनों ही थानों का उल्लेख है, लेकिन प्रतापनगर थाना क्षेत्र का मामला देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी है।
- सोमकरण थानाधिकारी, देवनगर

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