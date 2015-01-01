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कार्रवाई:खुदाई में निकली सोने की चेन बता नकली थमाई, पुलिस ने बोगस ग्राहक बन दो आरोपियों को पकड़ा

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • आरोपियों ने शहर में कई जगह ठगी करने की वारदात स्वीकारी

शहर में लगातार हो रही ठगी के मामले में महामंदिर पुलिस को शुक्रवार को सफलता हाथ लगी। एसीपी दरजाराम ने बताया कि खुदाई में निकली सोने की चेन का हवाला देते हुए नकली धातूनुमा चेन बेचने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर पावटा स्थित शक्ति नगर निवासी राहुल बजाज की ओर से रिपोर्ट दी गई थी।

इसमें बताया कि दो व्यक्ति उनकी दुकान पर आए थे और खुदाई में निकली सोने की चेन का टुकड़ा देकर बोले कि ये तुम्हे सस्ते में बेच देंगे। मामले में हुलिए के आधार पर पुलिस ने टीमों का गठन कर ठगों की तलाश शुरू की।

इस पर बोगस ग्राहक बन उन तक पुलिस पहुंचीं तो उन्होंने पहले कृषि मंडी चौराहा पर आने का कहा, लेकिन पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो वो वहां नहीं मिले। इसके बाद फिर संपर्क किया तो कभी बीजेएस तो कभी आरटीओ ऑफिस के पास पहुंचने के लिए कहा।

इसके बाद दोनों ठगों को पावटा से दस्तयाब किया गया। मामले में पुलिस ने सांगरिया भोमियाजी कॉलोनी निवासी रुघाराम पुत्र बाबूलाल बावरी व केके कॉलोनी बासनी निवासी कानाराम पुत्र तेजाराम बावरी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुरानी धातूनुमा चेन जो कि सोने जैसी लग रही थी वो भी बरामद की गई। दोनों आरोपियों ने शहर में कई जगह ठगी की वारदातों को स्वीकार किया।

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