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उत्तर-दक्षिण निगम:सरकार ने कमेटियों की संख्या पर लगाई मोहर, उत्तर में 28, दक्षिण में 23 होंगी

राजेश त्रिवेदी | जोधपुर2 घंटे पहले
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  • डीएलबी ने उत्तर की 16 कमेटियों के अलावा 12 अतिरिक्त कमेटियों की दी इजाजत, दक्षिण ने सिर्फ 8

नगर निगम उत्तर व दक्षिण बोर्ड ने बजट बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर व दक्षिण की महापौर निगम अफसरों के साथ बजट प्रस्ताव तैयार करने में जुटी हैं। यह पहला अवसर है, जब उत्तर-दक्षिण निगम की व्यवस्था होने के बाद गठित दोनों ही बोर्ड की कमान महिला महापौर के हाथ में हैं।

ऐसे में दोनों महिला महापौर बजट को परंपरागत की जगह कुछ हटकर प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस शासित उत्तर बोर्ड की बजट बैठक 8 फरवरी को तो भाजपा शासित दक्षिण बोर्ड की बैठक 5 फरवरी को होनी प्रस्तावित है। उत्तर से तीन दिन पहले दक्षिण बोर्ड की बैठक के एजेंडे में बजट के साथ कमेटियों के गठन का भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन उत्तर बोर्ड बैठक के एजेंडे में कमेटियों के गठन का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर व दक्षिण बोर्ड में कमेटियों की संख्या कितनी होगी, डीएलबी ने इसकी एप्रुवल भिजवा दी है।

सरकार ने उत्तर निगम में 16 कमेटियों के अलावा 12 अतिरिक्त कमेटियों को मंजूरी दी। ऐसे में अनुमादन के बाद उत्तर में 28 कमेटियां काम करेंगी, जबकि दक्षिण निगम ने 16 के अलावा सिर्फ 8 अतिरिक्त कमेटियां ही मांगी थी, जिन्हें सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में निगम दक्षिण में 23 कमेटियां ही बन पाएगी। इस हिसाब से उत्तर बोर्ड में दक्षिण बोर्ड के मुकाबले 5 कमेटियां ज्यादा काम कर सकेगी।

पेंच यह भी; 7 दिन में कमेटियां नहीं गठित हुई तो सरकार को पाॅवर
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत कार्य संचालन और वार्ड समिति के अंतर्गत कमेटियों के गठन का अधिकार सौंपा गया है। एक्ट 2009 की धारा 54 (3) में कार्यपालक समिति के अतिरिक्त धारा 54 (3)(vii) में स्पष्ट है कि अगर महापौर जरूरी समझें तो वे आठ या आठ से अधिक कमेटियां का गठन कर सकते हैैं। इसके लिए महापौर बोर्ड गठन के 90 दिन के भीतर साधारण सभा की बैठक बुलाकर कमेटियों का अनुमोदन करवाना जरूरी होता है।

अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर कमेटियों के गठन का अधिकार सरकार के पास चला जाता है। ऐसे में अगर नगर निगम उत्तर व दक्षिण 10 फरवरी तक कमेटियों का अनुमोदन नहीं कर पाती है तो एक्ट में दी गई सारी शक्तियां स्वत: ही आयुक्त के अधीन आ जाएगी। इसके बाद सरकार निगम दक्षिण में भाजपा का बोर्ड होते हुए भी कांग्रेस पार्षदों को कमेटियों का अध्यक्ष बना सकती हैं।

बड़ा सवाल; क्या 90 दिन में कमेटियों का गजट में प्रकाशन संभव होगा?
90 दिन के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाकर कमेटियों का गठन कर अनुमोदन करवाने को लेकर एक्सपर्ट की राय जुदा हैं। कुछ का कहना है कि 90 दिन के भीतर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होना जरूरी है तो कुछ एक्सपर्ट इस राय से सहमत नहीं हैं। उनका स्पष्ट मत है कि कोई भी कानून जब गजट में प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक वह कानूनी नहीं माना जाता है। बोर्ड की बैठक में कमेटियों के गठन का प्रस्ताव तो पारित हो जाएगा, लेकिन गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दक्षिण निगम बोर्ड की बैठक 5 फरवरी को हैं।

ऐसे में बैठक के मिनट्स इतने जल्दी तैयार होकर अनुमोदन के लिए सरकार को भिजवाया जाना संभव नहीं होगा। फिर 6 व 7 फरवरी को सरकारी अवकाश रहेगा। ऐसे में कितना भी जल्दी होगा, 8 फरवरी के पहले गजट में प्रकाशन संभव नहीं होगा। वहीं उत्तर बोर्ड की तो बैठक 8 को बुलाई है जबकि 90 दिन की अवधि 7 फरवरी को ही पूरी हो जाएगी। एक्सपर्ट की राय में उत्तर बोर्ड की बजाय दक्षिण निगम बोर्ड के लिए कुछ परेशानी हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर में कांग्रेस शासित बोर्ड है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हैं।

बजट बैठक में शामिल नहीं प्रस्ताव, कमेटियां गठन कर सरकार काे भेज देंगे : महापौर उत्तर
निगम की कमेटियों के गठन का प्रस्ताव बोर्ड की बजट बैठक में शामिल नहीं किया है। 7 फरवरी को 90 दिन पूरे होंगे, इसका हमें आभास हैं, लेकिन हम कमेटियों का गठन कर सरकार को भिजवा देंगे।
-कुंती देवड़ा, महापौर (उत्तर)

बजट बैठक में प्रस्ताव शामिल है, पारित कर सरकार को भेज देंगे : महापौर दक्षिण
कमेटियों के गठन को लेकर बोर्ड ने 5 फरवरी को बजट बैठक बुलाई हैं। इसमें कमेटियों के गठन का प्रस्ताव शामिल किया हैं। बैठक करने के साथ ही बोर्ड से पारित प्रस्ताव को सरकार को भेज देंगे।
-वनिता सेठ, महापौर (दक्षिण)

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