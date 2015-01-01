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समस्या:बोरानाडा में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी, ग्रामीण परेशान

जोधपुर35 मिनट पहले
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बोरानाडा में जगह-जगह शराब की दुकानें खुल गई है। दवाइयों की दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानें खुल चुकी है। इससे ग्रामीण परेशान है। रात में शराबियों का जमघट लगा रहता है। ऐसे में राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।

कुछ दिन पहले आबकारी अधिकारी उदयभानु चारण ने निरीक्षण किया था तो शराब माफियाओं को पता चलते ही उन्होंने अपनी अवैध दुकानों को दिन में बंद करके भाग गए और अधिकारी को मौके पर दुकान खुली नहीं मिलने से कोई प्रकार की कार्रवाई ना हो पाई। रात को 8 बजे के बाद में भी शराब बिकती रहती है। शराबी छीना झपटी और लूटपाट जैसी वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं।

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