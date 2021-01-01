पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पौधारोपण:24 तीर्थंकरों ने जिन पेड़ों के नीचे तपस्या की, उन्हीं प्रजातियों के पौधे पावापुरी के बाद जोधपुर में भी लगे

जोधपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
भगवान महावीर उद्यान में 24 तीर्थंकरों ने जिन वृक्षाें के नीचे तपस्या की थी, उन प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इनको विकसित किया जा रहा है। - Dainik Bhaskar
भगवान महावीर उद्यान में 24 तीर्थंकरों ने जिन वृक्षाें के नीचे तपस्या की थी, उन प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इनको विकसित किया जा रहा है।
  • भगवान महावीर उद्यान में लगाए 24 पौधे, सौंदर्य-सुरक्षा सहित एक पौधे पर खर्च होंगे 35 हजार रुपए

जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने जिन पेड़ों के नीचे बैठकर तप-साधना से कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं प्रजातियों के पौधे सिरोही के पावापुरी तीर्थस्थल के बाद अब शहर के पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में भी लगाए गए हैं। इन पौधों को जोधपुर के अलावा, गुजरात, बिहार, जम्मू व हिमाचल प्रदेश से मंगवाया गया।

उद्यान में 24 तीर्थंकरों के नाम पर 24 पौधों को विधिकारक नितेश पालेचा ने जैन विधि से रोपित करवाया। इस मौके पर धीरज रांका ने तीर्थंकरों पर आधारित विभिन्न प्रकार के भजन प्रस्तुत किए। अतिथि के रूप में एसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार बोथरा, राजेश कर्णावट, उम्मेदराज जैन, विशाल भंडारी मौजूद थे।

हर पौधे के आगे छितर के पत्थर से बनेगा सुरक्षा घेरा, लगेंगी सतरंगी लाइटें व फव्वारें
यहां लगा हर पौधा अपने आप में अलग इसलिए है कि तीर्थंकरों ने ऐसे ही पौधों के नीचे बैठकर ध्यान, तप और योग किया था। इसी के बल पर इन्होंने संसार को सद‌्मार्ग व अहिंसा के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। इन पौधों के आगे जोधपुर के छितर के पत्थर से 4 गुणा 4 साइज का सुरक्षा घेरा बनेगा।

इनमें सतरंगी लाइटें और फव्वारे लगेंगे, ताकि शाम के समय इनकी खूबसूरती और निखर उठे। हर पौधे पर करीब 35 हजार की लागत आएगी। यानी कुल 24 पौधों पर 8.40 लाख रुपए खर्च होंगे। भगवान महावीर उद्यान में 24 तीर्थंकरों ने जिन वृक्षाें के नीचे तपस्या की थी, उन प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इनको विकसित किया जा रहा है।

पांच साल पहले देखा सपना, अब सच हुआ
भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव समिति व श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल से जुड़े कैलाश भंडारी व महेंद्र मेहता ने करीब पांच साल पहले इन पौधों को लगाने का सपना देखा था। समिति अध्यक्ष शरद सुराणा व सचिव मितेश जैन बताते हैं कि इन पौधों के लिए देशभर में नर्सरी संचालकों से बात की गई। इनकी मेंटेनेंस और रोपण की तकनीक को समझा। इसके बाद हर पौधे के लिए एक लाभार्थी परिवार तलाशा गया। फिर पौधों को जोधपुर लाकर विधिवत रोपित किया गया।

सुबह-शाम बागवान करेंगे देखरेख
समिति प्रवक्ता प्रवीण सुराणा ने बताया कि इन पौधों के लिए तीन बागवान लगाए गए हैं, जो सुबह-शाम इनकी देखरेख करेंगे। इन पौधों के लिए महावीर उद्यान में एक सिक्यूरिटी गार्ड भी लगाया गया है।

ये रहे लाभार्थी
कुलदीप बोथरा, राजेंद्र धारीवाल, सुभाष कोठारी, लेखराज सुराणा, सुरेश मोहनोत, कैलाश भंसाली, अनिश गादिया, राजेंद्र धारीवाल, विमल धारीवाल, देवराज बोहरा, अक्षत भंसाली, आभेष डागा, आलोक चौरडिया, रोहित धारीवाल, पंकज धारीवाल, महेंद्र कुमार रांका, जतनराज कोठारी, प्रेमचंद कोचर, गणपत सुराणा, प्रेमचंद सुराणा, अनिल भंडारी, अमृतराज गोलिया, राकेश मेहता, प्रशांत बाफना, मुकेश पगारिया आदि ने पौधों का रोपण किया।
इन्होंने दी सेवाएं
कानराज मोहनोत, तरुण कटारिया, मुकेश गोदावत, राहुल कोठारी, रवि बोहरा, आलोक चौरड़िया, पूरण नाहर, संतोष मोहनोत, ललित छाजेड़, प्रकाश मेहता, बलवंत खींवसरा, लवकेश सालेचा, वीरेंद्र सिंघवी, राकेश सुराणा, अमृतराज गोलिया, मिठूलाल डागा, विक्रम सुराणा, कुशाग्र सुराणा, नीरज रामसुख, सुरेंद्र नंदावत, तरुण समदड़िया, गौतम कटारिया, रौनक, सतिन भंडारी, दीपक खींवसरा, दलपत सिंघवी, अभिषेक मेहता, मनोज जैन आदि का सहयोग रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser