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महिला ने ज्वैलरी शॉप से उड़ाए कंगन:जोधपुर में खरीददारी करने पहुंची महिला बेहद चालाकी से 2 कंगन चुराकर चलती बनी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जोधपुर41 मिनट पहले
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जोधपुर में खरीददारी करने पहुंची महिला सोने के दो कंगन लेकर चलते बनी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। - Dainik Bhaskar
जोधपुर में खरीददारी करने पहुंची महिला सोने के दो कंगन लेकर चलते बनी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

जोधपुर में कोरोना से बचने के लिए पूरा चेहरा कवर करके ज्वैलरी शॉप पर पहुंची एक महिला बड़े शातिराना अंदाज में सोने के कंगन चुरा कर चलती बनी। उसने बेहद चालाकी से दुकानदार के सामने उसकी आंखों में धूल झोंक कंगन चुरा लिया। अब पुलिस सीसीटीवी में कैद हुई घटना के आधार पर महिला का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

शहर के सरदारपुरा बी रोड पर राजेश वजावत की ज्वैलरी की दुकान है। रोजाना की तरह राजेश अपनी दुकान चला रहे थे। इस दौरान वहां एक नकाबपोश महिला पहुंची और उसने सोने के कंगन दिखाने को कहा। राजेश उसे कंगन दिखाने लग गए। इस दौरान महिला ने अपने एक हाथ में सोने की दो कंगन लेकर बेहद चालाकी से उन्हें अपने चेहरे पर बंधे कपड़े में डाल दिया। थोड़ी देर में महिला वहां से खरीदारी किए बगैर चली गई।

उसके जाने के बाद राजेश को अहसास हुआ की दो कंगन कम है। इस पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो होश उड़ गए। राजेश ने सरदारपुरा पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। कोरोना से बचाव के नाम पर पूरी तरह से महिला ने चेहरा कवर किया हुआ था। ऐसे में राजेश उसका हुलिया तक नहीं देख पाए। इस कारण महिला की तलाश करने में पुलिस को दिक्कत आ रही है।

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