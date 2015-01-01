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कार्रवाई:एलसीडी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, जेल भेजा

बोरुंदाएक घंटा पहले
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पुलिस थाना क्षेत्र के भाकरों की ढाणी में एक सूने मकान में एलसीडी चुराने वाले चोर को गिरफ्तार कर उसे एलसीडी बरामद की। संबंधित न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया। थानाधिकारी चेनप्रकाश चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र के भाकरों की ढाणी में एक बंद पडेय मकान में एक एलसीडी चोरी हो गई।

इस संबंध में अशोक पुत्र चेनाराम कुमावत निवासी भाकरों की ढाणी ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह ग्वार की फसल को बेचने के लिए मेड़ता कृषि मंडी गया हुआ था। उसकी पत्नी सुमित्रा कृषि कार्य हेतु खेत गई हुई थी। पीछे से घर में एलसीडी तथा रुपए चुरा कर ले गया। अनुसंधान अधिकारी समयराम मीणा ने बोरुंदा निवासी वेदप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर उससे एलसीडी बरामद की।

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