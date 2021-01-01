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भूखंड धारकों को अब तक पट्टे नहीं:जिन्हें फ्री प्लॉट दिए उन्हें हाथोहाथ, पट्टे खरीदने वालों को 15 साल बाद भी नहीं

जोधपुर2 घंटे पहलेलेखक: पूनम विश्नोई
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  • ओसियां पंचायत ने इनकम बढ़ाने के लिए विकसित की थी कॉलोनी
  • पट्टे नहीं मिलने से घर नहीं बना रहे लोग
  • वर्ष 2004 में विकसित ओसियां की सच्चियाय कॉलोनी का मामला, अब जमीन जाटीपुरा में गई

2004 में विकसित ओसियां में सच्चियाय कॉलोनी के भूखंड धारकों को अब तक पट्टे नहीं मिल पाए हैं। हैरानी की बात है कि इस योजना में जिन्हें निशुल्क प्लॉट दिए गए थे, उन्हें पट्टे दे दिए गए। मगर जिन्होंने पैसे जमा करके घर बनाने का सपना संजोया था, 15 साल बाद भी पट्टों के लिए चक्कर लगा रहे हैं।

पंचायत की आय बढ़ाने के मकसद से तत्कालीन सरपंच भगवानदास राठी ने कस्बे के बाहर सिमरथा बाबा समाधि के पास खसरा नंबर 1813/11 व 1813/7 में 12 बीघा में सच्चियाय कॉलोनी विकसित की थी। लॉटरी द्वारा भूखंडों के आवंटन से उस वक्त पंचायत को 15 लाख रुपए की आय हुई थी। कुछ समय बाद ही चुनाव हुए और देवीलाल चौधरी सरपंच बने। उन्होंने कुछ भूखंड धारकों से राशि जमा करवाई। यह राशि आज भी फिक्स डिपाजिट खाते में जमा है।

वर्ष 2005 से 2010 तक कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए लगभग 9 लाख रुपए खर्च कर नरेगा के तहत अर्थ वर्क का कार्य करवाया। मगर मेटेरियल नहीं डालने के चलते यह पैसे भी पानी में बह गए। सड़क, सीवरेज, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था भी करनी थी। मगर पट्टे जारी नहीं होने से सब योजना धरी रह गई।

बड़े भूखंडों के लिए सरकार की अनुमति जरूरी, जो आज तक नहीं मिली

कॉलोनी में प्लॉट साइज 30 गुणा 45 फीट के सबसे ज्यादा हैं। पंचायत को 50 हजार राशि तक के ही पट्टे जारी करने का अधिकार है, उससे अधिक एक लाख तक जिला परिषद एवं एक लाख से अधिक के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तत्कालीन सरपंच देवीलाल चौधरी ने पंचायत समिति की साधारण सभा से प्रस्ताव पास करवा कर राज्य सरकार को भेजने के अलावा तीन बार पंचायती राज विभाग को लिखित में पत्र भेजा लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

चार सरपंचों ने किए प्रयास, लेकिन सफल नहीं हो पाए
भूखंड धारकों को पट्टा जारी करने के लिए समय के तत्कालीन सरपंच भगवानदास राठी के अलावा वर्ष 2005 से 2010 तक सरपंच रहे देवीलाल चौधरी, 2010 से 2015 तक सरपंच खुशालाराम मेघवाल तथा वर्ष 2015 से 2020 तक सरपंच रहे श्यामलाल ओझा ने अपने अपने कार्यकाल में भूखंड धारकों को पट्टे जारी करने का प्रयास किया मगर सिरे नहीं चढ़ा सके।

3 नक्शे, तीनों में अलग संख्या

सच्चियाय कॉलोनी को लेकर बनाए गए तीन अलग-अलग नक्शो में प्लॉटों की संख्या भी अलग-अलग है। एक नक्शे में 97 तो दूसरे में 100 तथा तीसरे में 103 भूखंड बता रहे हैं।

पैसे जमा करवा चुके लोगों के पट्‌टे जारी करवाएंगे
^इस कॉलोनी की फाइल देखकर फिर से प्रयास करेंगे। सरकार से अनुमति लेने के लिए रिमाइंडर भेजेंगे। वहीं, नवगठित पंचायत जाटिपुरा मुकाम सिमरथ नगर की नवनिर्वाचित सरपंच सुमन चौधरी ने बताया कि जिन भूखण्ड धारकों के पैसे जमा हो चुके हैं उनको पट्टे जारी करवाए जाएंगे।
संतोषकंवर भाटी, सरपंच, ओसियां

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