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जोधपुर में सड़क हादसे:3 अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत, 32 साल के युवक को बस ने कुचला

जोधपुर29 मिनट पहले
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अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने कार्रवाई कर शव उनके परिजनों को सौंप दिए। बनाड़ पुलिस ने बताया कि पीपाड़ शहर के बांकलिया निवासी खिंयाराम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसका 32 वर्षीय दामाद प्रतापाराम बुधवार को अपनी बुलेट मोटर साइकिल पर बनाड़ रोड धापी मार्बल के सामने से जा रहा था। तब एक निजी बस ने चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल प्रतापाराम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बाद मेें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा।

वहीं मथानिया थाने के एएसआई तिंवरी चौकी प्रभारी सहदेव ने बताया कि गोपासरिया ओसियां निवासी चौखाराम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह और उसका परिचित मुल्तानाराम एक बाइक पर गोपासरिया से तिंवरी सामान खरीदने बाजार जा रहे थे। तब एक सिटी बस के चालक ने गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मारी। इससे मुल्तानाराम नीचे गिर गया और सिटी बस का टायर उसके ऊपर से गुजर गया। इससे उसकी मौत हो गई।

रामपुरा भाटियान मथानिया निवासी दौलाराम माली ने सूरसागर पुलिस को बताया कि उसका भाई हापूराम अपनी बाइक से कालीबेरी की तरफ जा रहा था। तब एक ट्रक ने चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल उसके भाई हापूराम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। सूरसागर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया।

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