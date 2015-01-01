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धनतेरस पर बाजार में बरसेगा धन:आज खरीदारी के कई मुहूर्त 250 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद

जोधपुर28 मिनट पहले
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शहर के अधिकांश बाजार सजे हुए हैं और कोरोना का लंबा समय गुजरने के बाद अब दीपोत्सव की रंगत जमने लगी है। कोरोना हालांकि खत्म नहीं हुआ है लेकिन लोगों का डर जैसे खत्म हो चुका है। फिर भी सरकारी गाइडलाइन का पालन कर बाजार उफान पर है। दुकानदारों को भी लंबे समय बाद फुर्सत नहीं है। धनतेरस गुरुवार शाम से ही शुरू हो गई और लोग खरीदारी करने लगे। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार शुक्रवार सुबह से देर रात तक खरीदारी के खूब मुहूर्त हैं। बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार इस धनतेरस पर बाजार में धन बरसेगा और करीब 250 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद है।

ज्योतिषविद पं. रमेश भोजराज द्विवेदी के अनुसार धनत्रयोदशी व रूपचौदस को खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसीलिए लोग केवल दीपावली ही नहीं बल्कि आगामी शादियों की सीजन की भी शुभ खरीदारी इन्हीं दो दिनों में करते हैं। द्विवेदी के अनुसार सूर्योदय त्रयोदशी का ही होगा, इसीलिए प्रशस्त मानी जाएगी। शुक्रवार व चित्रा नक्षत्र का योग भौतिकता प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरि व कोष के देवता कुबेर का पूजन भी किया जाता है। शनिवार को भी दीपावली व रूपचौदस एक दिन होने की वजह से लोग खरीदारी करेंगे।

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जानिए- किस मुहूर्त में कौनसी चीज खरीदना शुभ रहेगा
सुबह 11:49 से 12:33 तक
अभिजीत मुहूर्त में इलेक्ट्रॉनिक्स, फैंसी व कपड़ों की खरीदारी शुभ रहेगी। नीता इंटरप्राइजेज के हिमांशु गुप्ता के अनुसार 5 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। फैंसी व लाइफ स्टाइल बाजार के थार हैंडलूम के कमल बाहेती के अनुसार 50 करोड़ का बिजनेस रहने की उम्मीद है।

दोपहर 12:11 से 1:34 बजे
यह मुहूर्त मांगलिक वस्तुएं जैसे जमीन व मकान खरीदने के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आगामी शादियों की खरीदारी की जा सकती है। आशापूर्णा बिल्डकॉन के करणसिंह उचियारड़ा के अनुसार इस धनतेरस को रियल एस्टेट में 100 करोड़ रुपए का बाजार रहने की उम्मीद है।
शाम 4:39 से 5:42 बजे
इस मुहूर्त में चार पहिया व दो पहिया वाहनों के अलावा मोबाइल-लैपटॉप खरीदना शुभ। पारस होंडा के चैतन्य जैन के अनुसार चार पहिया में 20 करोड़ का व्यापार व धर्म होंडा के यतीन परिहार के अनुसार दोपहिया वाहनों का 25 करोड़ व्यापार रहने की उम्मीद है।
रात 8:57 से 10:34 बजे
दीपावली के मौके पर सोना चांदी खरीदना परंपरा है। इस मुहूर्त में ये खरीदारी बेहतर है। इस दौरान शादियों के लिए ज्वैलरी व शृंगार सामग्री भी खरीदारी की जाएगी। अशोक ज्वैलर्स के अश्विनी पुरोहित का कहना है कि धनतेरस को बाजार में 50 करोड़ रुपए की खरीदारी की उम्मीद है।

पूजा के मुहूर्त

  • सुबह 8:30 से 9:26 बजे तक : लाभ की वेला में भगवान कुबेर व धन्वंतरि की पूजा करने का श्रेष्ठ मुहूर्त है।
  • सुबह 9:26 से 10:49 बजे तक : अमृत की वेला रहेगी। इस मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत फलदायी।
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