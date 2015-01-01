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कार्रवाई:पंजाब से तस्करी कर लाए थे 2 पिस्टल, 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस नेटवर्क की तलाश में जुटी

जोधपुर35 मिनट पहले
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  • जोधपुर पुलिस की सूचना पर बीकानेर में भी 8 पिस्टल के साथ पकड़ा गया पंजाब का एक अन्य हथियार तस्कर

शहर में सक्रिय बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बीच कमिश्नरेट के जिला ईस्ट की डीएसटी की सूचना पर दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से दो पिस्टल बरामद की गई है। इसके साथ ही इन बदमाशों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद जोधपुर पुलिस से मिली सूचना के आधार पर बीकानेर पुलिस ने पंजाब के ही अन्य हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर 8 पिस्टल बरामद किए हैं।

डीसीपी (ईस्ट) धर्मेंद्रसिंह यादव ने बताया कि अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त बदमाशों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एसीपी (ईस्ट) दरजाराम की अगुवाई में डीएसटी प्रभारी एसआई कन्हैयालाल की टीम पिछले कुछ दिनों से एक हथियार तस्कर गिरोह के बारे में गुप्त रूप से छानबीन में जुटी थी।

इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगने के बाद डीएसटी में शामिल एएसआई पुखराज चौधरी, हैड कांस्टेबल कमरूद्दीन, कांस्टेबल ओमाराम व देवाराम की टीम ने रातानाडा थानाधिकारी रमेश शर्मा व अन्य के साथ कार्रवाई करते हुए बिलाड़ा थानांतर्गत बिजासनी हाल बिलाड़ा तहसील कार्यालय के पीछे रहने वाले रितुराज उर्फ रॉनी देवासी (21) पुत्र हेमंत कुमार को शिकारगढ़ चौराहा स्थित बालाजी टी स्टाल के पास से और बीकानेर के कोलगेट थानांतर्गत हरिजन बस्ती बड़ी गवाड़ निवासी सन्नी पंडित (27) पुत्र घनश्याम पंडित को पांच बत्ती चौराहा के पास से एक-एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया।

हालांकि, रातानाडा पुलिस की ओर से जारी प्रेसनोट में चार आला अधिकारियों के साथ कुल 24 पुलिसकर्मियों द्वारा यह कार्रवाई करना बताया गया। जबकि, हकीकत ये है कि इस कार्रवाई में पुलिस के चुनिंदा अधिकारियों के साथ डीएसटी ही शामिल थे।

बदमाशों से अन्य राज्यों सेे नेटवर्क की जानकारी भी मिली, बीकानेर में एक अन्य को पकड़ा
एडीसीपी (ईस्ट) भागचंद ने बताया कि दोनों बदमाशों से हथियार तस्करों के नेटवर्क के बारे में की गई प्रारंभिक पूछताछ में अन्य राज्यों के कुछ तस्करों के नाम भी सामने आए। इसके साथ ही रितुराज उर्फ रॉनी के खिलाफ बिलाड़ा थाने में हत्या का प्रयास, अपहरण व मारपीट के चार मामले पहले से दर्ज होने की जानकारी आई है।

तस्करों से पूछताछ में इनके साथी पंजाब के एक तस्कर होशियारपुर के दसुआ में झिगडा निवासी ओंकार उर्फ कालू पंडित पुत्र पुरुषोत्तम पंडित द्वारा पंजाब से 8 पिस्टल लेकर आने की जानकारी मिली। इस पर उच्च अधिकारियों ने बीकानेर पुलिस को इसकी पुख्ता सूचना दी गई। इसी आधार पर बीकानेर पुलिस ने कालू पंडित को गिरफ्तार कर 8 पिस्टल भी बरामद की है।

छह अन्य संदिग्ध भी फिलहाल शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार
हथियार तस्करों के नेटवर्क की छानबीन में जुटी पुलिस ने छह अन्य संदिग्धों को भी शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर पंजाब नंबरी एक स्कॉर्पियो जब्त की है। इनमें बिलाड़ा के गुजरावास निवासी देवेंद्र मेघवाल पुत्र भारतराम, बिलाड़ा के ही लांबा निवासी रामस्वरूप विश्नोई पुत्र भींयाराम, विष्णु विश्नोई पुत्र मांगीलाल, पंजाब होशियारपुर के मांगा गरदीवाल निवासी अमरदीपसिंह जट सिक्ख पुत्र जिगेंद्रसिंह, दसुआ थानांतर्गत खुन-खुन खुर्द निवासी सुखजिंदरसिंह पुत्र दलजीतसिंह और होशियारपुर के सहेदपुर निवासी मनप्रीतसिंह जट सिक्ख पुत्र सरणजीतसिंह को शांतिभंग के आरोप गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से पूछताछ कर हथियार तस्करों के नेटवर्क के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।

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