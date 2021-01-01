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जोधपुर:बीजेएस नट बस्ती में आपस में उलझे दो पक्ष, दोनों तरफ से पथराव व लाठियां चली, पांच घायल

जोधपुर29 मिनट पहले
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बीजेएस नट बस्ती में दो पक्ष के बीच हुए झगड़े में घायल व्यक्ति की अस्पताल में कुशलक्षेम पूछते परिजन। - Dainik Bhaskar
बीजेएस नट बस्ती में दो पक्ष के बीच हुए झगड़े में घायल व्यक्ति की अस्पताल में कुशलक्षेम पूछते परिजन।
  • चार हिरासत में, आरएसी तैनात

शहर के बीजेएस स्थित नट बस्ती में दो लोगों के बीच सोमवार रात आपसी विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। लाठियों के साथ दोनों पक्ष के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला बोल दिया. इस बीच कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। आपसी झगड़े में पांच लोग घायल हो गए। नट बस्ती में तनाव को देखते हुए आरएसी तैनात की गई है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल चार जनों को हिरासत में लिया है।

पुलिस के अनुसार दो लोगों के बीच जमीन के मसले को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। आज फिर किसी बात को लेकर उनमें बहस शुरू हो गई। थोड़ी देर में तकरार काफी बढ़ गई। दोनों पक्ष से कुछ लोग आ जुटे और आपस में उलझ पड़े। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने एक वाहन के कांच फोड़ दिए। दोनों पक्षों के बीच लाठी-भाटा जंग में पांच लोगों के गंभीर चोटें आई। इन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नट बस्ती में झगड़े की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर भेजा गया। फिलहाल तीन थानाधिकारी पुलिस टीम के साथ बस्ती में गश्त कर रहे है। वहीं एहतियात के तौर पर आरएसी को तैनात किया गया है।

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