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पटाखे छोड़ने पर चालान का पहला मामला:पटाखा फोड़ने पर लगा दो हजार रुपए का जुर्माना

जोधपुर28 मिनट पहले
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राज्य सरकार के आदेश पर दीपावली व विशेष आयोजन पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखे बेचने व जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। फिर भी शहर में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री व पटाखे फोड़ते देखे जा रहे हैं। अब तक पुलिस की ओर से पटाखा बिक्री करने वालों पर जुर्माना व केस बनाते हुए गिरफ्तारी की जा रही थी।

वहीं गुरुवार को एक व्यक्ति को पटाखे फोड़ने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह शहर में संभवत: पहला मामला है, जबकि पटाखा जलाने पर यह जुर्माना लगाया गया है। उदयमंदिर पुलिस ने राजस्थान महामारी अधिनियम की पालना में थाना क्षेत्र में राजेंद्र जैन नाम के एक व्यक्ति पर यह जुर्माना लगाया है। इसके लिए बाकायदा रसीद जारी की गई है।

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