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सेवा:निरंजन आर्य के सीएस बनने पर उचियारड़ा ने मिलकर बधाई दी

जोधपुर35 मिनट पहले
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निरंजन आर्य के राजस्थान के मुख्य सचिव बनने पर पीसीसी सदस्य करणसिंह उचियारड़ा ने शनिवार को उनके निवास पर जयपुर में शिष्टाचार मुलाकात की। उचियारड़ा ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर मारवाड़ की तरफ से हार्दिक बधाई दी। उचियारड़ा ने कहा कि आर्य ने मुख्य सचिव बनकर पूरे मारवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान पाली के पूर्व विधायक भीमराज भाटी और सोहन चंदेल भी साथ थे।

परिहार, बोहरा व आर्य की स्मृति में काव्यांजलि व पुष्पाजंलि सभा आज
सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन की ओर से रविवार को शाम 4 से 5 बजे तक सिवांची गेट गढ़ी स्थित स्वामी कृष्णानंद स्मृति सभागार में वरिष्ठ कवि व साहित्यकार मदन मोहन परिहार, देवनारायण बोहरा व शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के प्रणेता आर्य समाजी रामसिंह आर्य की स्मृति में काव्यांजलि में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। सीएसई अध्यक्ष किशन गोपाल जोशी ने बताया कि कवि मित्र समूह काव्यमंच के संयोजन में काव्यांजलि से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

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