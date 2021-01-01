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कोरोना वैक्सीन:12वें सत्र में सबसे कम 37.7 प्रतिशत हुआ वैक्सीनेशन

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • 6 साइट पर 600 हेल्थ वर्कर को लगनी थी वैक्सीन, 226 को ही लगाई

शहर में कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ केयरवर्करों के लिए शुरू हुए कोरोना वैक्सीन अभियान में सबसे कम वैक्सीनेशन रविवार को हुआ। जिले में अब तक 12वें सत्र में सबसे कम 37.7 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ। हालांकि छह साइट पर वैक्सीनेशन किया गया। इसमें एमडीएमएच में चार साइट, एमजीएच और उम्मेद अस्पताल में 600 हेल्थ वर्करों में से करीब 226 को वैक्सीनेशन किया गया।

जिले में अब तक किस सत्र में कितना हुआ वैक्सीनेशन

जिले में 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान के पहले दिन 100.8 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ। उसके बाद 18 जनवरी को 59.04, 19 जनवरी को 87.51, 22 जनवरी को 91.89, 23 जनवरी को 95.94, 24 जनवरी को 96.7, 25 जनवरी को 99.66, 27 जनवरी को 99.2, 28 जनवरी को 83.48, 29 जनवरी को 90.58, 30 जनवरी को 71.5 और 31 जनवरी को सबसे कम 37.7 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ।
पूर्व प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. एसडी पुरोहित ने लगवाई वैक्सीन

डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य व बीसी रॉय अवार्ड विनर डॉ. एसडी पुरोहित (80) ने रविवार को एमडीएमएच वैक्सीन सेंटर पर कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। उन्होंने वैक्सीन को सेफ और सुरक्षित बताते हुए सभी को वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने के लिए कहा।

वैक्सीन के बाद बिगड़ी तबीयत, मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती किया महिला नर्सिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत पहली बार एमडीएमएच वैक्सीन के 11वें सत्र में दोपहर बाद सर्जिकल एफ में ड्यूटी कर रही झुंझनू निवासी महिला नर्सिंगकर्मी की वैक्सीन लगाने के बाद ही तबीयत खराब हो गई। उल्टी, चक्कर और बुखार आने लगा। उसको तुरंत ही वहां डॉक्टरों ने देखकर मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया।

रविवार को करीब 1:30 बजे महिला नर्सिंगकर्मी को डिस्चार्ज किया गया। महिला नर्सिंगकर्मी का कहना है कि डॉक्टरों ने पहले मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया था, लेकिन आज मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तब से रूम पर ही हूं। महिला नर्सिंगकर्मी की तबीयत दूसरे दिन भी खराब रही। वह डॉक्टरों द्वारा बताई दवा लेकर अपने रूम पर आराम कर रही है।

जनवरी में कोरोना; डिस्चार्ज 1575, संक्रमित 967 और मौत 18, लगातार चौथा 0 डेथ डे 5 पॉजिटिव, 12 डिस्चार्ज
शहर में रविवार को कोरोना के पांच नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं 12 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं लगातार चौथे दिन कोई मौत नहीं हुई। जनवरी माह में 1575 मरीज डिस्चार्ज हुए। 967 संक्रमित मिले, वहीं 18 मरीजों की मौत हुई। स्थानीय चिकित्सा विभाग की ओर से जारी लिस्ट में रविवार को 05 मरीज मिलने की जानकारी दी गई। प्रतापनगर, शहर परकोटा, उदयमंदिर, महामंदिर, शास्त्रीनगर, रेजिडेंसी एवं बीजेएस में एक भी रोगी नहीं मिला। केवल मसूरिया में 01 और मधुबन में 01 संक्रमित मिला। जिले में सालावास में 01 और बालेसर में 02 संक्रमित मिले।

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