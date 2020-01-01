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हादसा:जोधपुर-पाली रोड पर कांकाणी के निकट सब्जी से भरा ट्रक पलटा, कोई हताहत नहीं

जोधपुरएक घंटा पहले
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जोधपुर-पाली रोड पर कांकाणी गांव के समीप पलटा सब्जी से भरा ट्रक। - Dainik Bhaskar
जोधपुर-पाली रोड पर कांकाणी गांव के समीप पलटा सब्जी से भरा ट्रक।
  • थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ यातायात

जोधपुर पाली रोड स्थित कांकाणी के पास में बुधवार दोपहर एक ट्रक पलटी खा गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रक के पलटी खाने से उसमें भरी सब्जियां और परचूनी सामान के कार्टन सडक़ पर बिखर गए।

पुलिस के मुताबिक पाली से जोधपुर की तरफ आ रहा एक दस चक्का ट्रक आज कांकाणी रोड पर पलटी खा गया। इस कारण यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ। बाद में पुलिस ने ट्रक को एक तरफ करवा कर यातायात शुरू करवाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रक के पलटी खाने से उसमें भरी सब्जियां और परचूनी सामान के कार्टन सडक़ पर बिखर गए। बाद में ट्रक का सामान दूसरे ट्रक में भरवा कर रवाना किया गया।

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