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खुलासा:वाहन चोर ने चुराया था तेल का टिन, गिरफ्तार किया तो 2 बाइक चोरी भी खुलीं

जोधपुर2 दिन पहले
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बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा करने वाली टीम का विधायक ने किया अभिनंदन। - Dainik Bhaskar
बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा करने वाली टीम का विधायक ने किया अभिनंदन।

जालोरी गेट के पास एक दुकान से तेल का टिन चोरी करने वाले बदमाश की तलाश में जुटी खांडा फलसा पुलिस की टीम ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया, तो उससे बाइक चोरी की दो वारदातों का भी खुलासा हुआ। एसीपी (सेंट्रल) देरावरसिंह सोढ़ा ने बताया कि बलदेव नगर निवासी प्रेमसुख की ओर से खांडा फलसा थाने में रिपोर्ट दी गई थी।

इसमें बताया कि किसी ने उनकी दुकान के गोदाम से तेल का टिन चोरी कर लिया। इस केस की जांच के लिए खांडा फलसा थानाधिकारी दिनेश लखावत की अगुवाई में हैड कांस्टेबल भंवरलाल, कांस्टेबल बनवारीलाल, राजाराम, रेवतराम व सुरेश की टीम गठित की गई।

टीम ने माधोबाग वाल्मीकि बस्ती निवासी मिथुन वाल्मीकि पुत्र शेरू उर्फ सायर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने तेल का टिन चोरी करने के अलावा बाइक चोरी की दो वारदातें भी स्वीकार की। बाद में पुलिस ने इसकी निशानदेही पर तेल का टिन व चुराई गई बाइक भी बरामद कर ली।

बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा करने वाली टीम का विधायक ने किया अभिनंदन
भीतरी शहर में लाखों रुपए कीमत के स्वर्णाभूषण चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली खांडा फलसा थाने की टीम का शुक्रवार को सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने अभिनंदन किया। विधायक व्यास ने खांडा फलसा थाने पहुंचकर थानाधिकारी लखावत का माल्यार्पण कर अच्छी कार्रवाई के लिए बधाई दी और भविष्य में भी इसी तरह काम करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने विधायक कोष से निर्माणाधीन स्वागत कक्ष का अवलोकन भी किया।

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