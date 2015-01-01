पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ज्ञापन:पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में विहिप का ज्ञापन

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध चौतरफा हो रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जोधपुर महानगर द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल संयोजक संपत भाटी ने बताया कि विहिप महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन सौंपा।

विहिप मंत्री राजेश दवे ने कहा कि सरकार हिंदुओं के साथ द्वेषपूर्ण रवैया अपना कर त्योहार को खत्म करना चाहती है। सरकार षडयंत्र के साथ हिंदू त्योहारों की महत्ता को खत्म कर रही है। बजरंग दल प्रांत सह संयोजक विक्रम परिहार ने कहा कि सरकार अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पटाखा व्यवसायियों के साथ अन्याय कर रही है।

उन्होंने रुपया अपने व्यापार में लगा दिया, अब सरकार को उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्मण परिहार, संदीप गिल, विक्रांत अग्रवाल, नंदलाल सोनी, सुरेंद्र प्रजापत मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें