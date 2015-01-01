पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सावधान! साबइर ठग सक्रिय:ओटीपी नंबर लेकर युवती के खाते से शातिर ने उड़ाए 98 हजार रुपए

जोधपुर33 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

मंडोर थाना इलाके के चतुरावता पुलिया स्थित मगरा पूंजला की रहने वाली एक युवती को किसी ने बैंक अधिकारी बनकर खाते की जानकारी के साथ ओटीपी नंबर हासिल कर लिए। फिर खाते से 98 हजार की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

मंडोर पुलिस ने बताया कि चतुरावता पुलिया मगरा पूंजला निवासी पूजा देवड़ा पुत्री राजेंद्रसिंह ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 5 नवंबर को उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया और उसने बैंक खाते की जानकारी हासिल करके अपडेट करने के नाम पर ओटीपी की जानकारी हासिल की। फिर उसके खाते से ऑनलाइन 98 हजार की नकदी निकासी करके ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें