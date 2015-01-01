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कार्रवाई:शातिर वाहन चोर और चोरी की बाइक खरीदने वाले दो गिरफ्तार

जोधपुर4 घंटे पहले
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  • उदयमंदिर पुलिस ने किया दुपहिया वाहन चोरी की 9 वारदातों का खुलासा

शहर में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए उदयमंदिर पुलिस ने एक शातिर बदमाश और उससे चोरी की बाइक खरीदने वाले दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। वाहन चोर से की गई प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चोरी की 9 वारदातों का खुलासा हुआ है। एसीपी (ईस्ट) दरजाराम बोस ने बताया कि शहर में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम व वाहन चोर गिरोह के बदमाशों को पकड़ने के लिए उदयमंदिर थानाधिकारी राजेश यादव की अगुवाई में विशेष टीम गठित की गई थी।

इसमें शामिल एएसआई सुरेशचंद, हैड कांस्टेबल बाबूलाल, उमेशचंद्र, श्यामलाल, कांस्टेबल सुरजाराम, कन्हैयाराम, महेशचंद्र की टीम ने कापरड़ा निवासी शातिर वाहन चोर अनिल सेवग उर्फ कालू पुत्र महेश कुमार को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में आरोपी ने राजेश राव की बाइक चुराकर डांगियावास के खातियासनी निवासी भल्लाराम जाट पुत्र खैराजराम तथा पीपाड़ के नानाण निवासी श्रवणराम जाट पुत्र हेमाराम को बेचना बताया।

इस पर पुलिस टीम ने भल्लाराम और श्रवणराम को भी गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि गत 14 सितंबर को चांदणा भाखकर चामुंडा कॉलोनी निवासी राजेश राव पुत्र मिश्रीलाल की बाइक मिनर्वा शॉपिंग सेंटर से चोरी हो गई थी।

वहां घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस टीम ने वाहन चोर की तलाश शुरू की तो टीम में शामिल कांस्टेबल सुरजाराम ने उसकी पहचान अनिल सेवग उर्फ कालू के रूप में की। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बदमाश कालू ने पुलिस कमिश्नरेट के अलग-अलग इलाकों में 9 दुपहिया चोरी की वारदातें करना स्वीकार की है।

शातिर कालू के खिलाफ रातानाडा थाने में बाइक चोरी व बिलाड़ा थाने में कार चोरी के मामले दर्ज हो रखे हैं। वर्ष 2013 में इसने कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में अपनी साथी बदमाशों के साथ एक अर्टिगा कार चालक पर हमला कर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जबकि, इससे चोरी की बाइक खरीदने वाले भल्लाराम के खिलाफ भी डांगियावास थाने में लाखों के स्वर्णाभूषण चोरी का मामला दर्ज हो रखा है और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है।

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