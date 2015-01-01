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समस्या:बकाया यूडी टैक्स जमा करवाने की छूट अब 31 दिसंबर तक बढ़ी

जोधपुर2 घंटे पहले
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राज्य सरकार ने बकाया नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) जमा कराने को लेकर दी गई छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने यूडी टैक्स व गृहकर जमा कराने को लेकर विशेष छूट दी थी। इस छूट की अवधि 30 सितंबर को खत्म हो गई थी, लेकिन आमजन की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने इस छूट को अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

आयुक्त ने बताया कि बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर पूरे गृहकर की राशि की 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी, साथ ही शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। सरकार ने यूडी टैक्स जमा कराने पर भी विशेष छूट दी है। 2019-2020 तक के बकाया यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

वहीं 2011-12 के पूर्व के बकाया यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर संपूर्ण यूडी टैक्स की राशि में 50% छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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