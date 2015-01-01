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रखरखाव व सफाई:पानी बचाने के लिए शहर में 23 दिसंबर को बाधित रहेगी जलापूर्ति

जोधपुरएक घंटा पहले
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पानी बचाने के लिए शहर में 23 दिसंबर को जलापूर्ति नहीं की जाएगी। 22 दिसंबर रात 8:00 बजे से 23 दिसंबर रात 8:00 बजे तक कायलाना पंप हाउस पर अति आवश्यक रखरखाव एवं सफाई होगी।

इसी प्रकार सुरपुरा फिल्टर हाउस पर 22 की रात 12 से 23 की रात 12 बजे तक चौपासनी फिल्टर हाउस एवं 23 दिसंबर सुबह 8ः00 बजे से 24 दिसंबर सुबह 8 बजे बजे तक झालामण्ड फिल्टर हाउस पर रखरखाव व सफाई होगी। इसके चलते शहर के संबंधित सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। 23 दिसंबर को की जाने जलापूर्ति 24 को तथा 24 को होने वाली पेयजल आपूर्ति 25 दिसंबर को होगी।

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