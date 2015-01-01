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रंगोली से संदेश:मास्क पहनें, 2 गज दूरी रखेें और फ्रंट लाइन फाइटर्स का सम्मान करें

जोधपुर35 मिनट पहले
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भारत स्काउट व गाइड संगठन के 70वें वार्षिक स्थापना दिवस पर कोरोना से बचाव के संदर्भ में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी भल्लूराम खीचड़ थे। अध्यक्षता सहायक राज्य संगठन आयुक्त विनोददत्त ने की।

विशिष्ट अतिथि जेईएन रामसिंह भाटी थे। सीओ गाइड सुयश लोढ़ा ने बताया कि रंगोली के माध्यम से मास्क ही वैक्सीन है, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, हाथों को बार-बार धोने, स्वच्छता का ध्यान रखने, डॉक्टर पुलिस, नर्स, यातायात इत्यादि कोरोना वॉरियर्स के निस्वार्थ योगदान का सम्मान करें का संदेश दिया गया।

ट्रेनिंग काउंसलर शशि शर्मा, डॉ. मरजीना, गाइड कैप्टन सरोज घई, यातायात के हैड कांस्टेबल रघुवीर सिंह व शोभाराम मीणा, कांस्टेबल सुरेश व उमराव सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में हिमांशी भाटी, लक्ष्मी भाटी, मंजू पटेल एवं सुंबुल मरवाण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

रितिका सोलंकी, मनाली जोशी व कृति शर्मा द्वितीय स्थान पर रहीं। गाइड कृष्णा राठौड़, नेतल भाटी एवं हेमलता कंवर की टीम प्रथम एवं गाइड दिव्यांशी अरोड़ा एवं गवरजा वैष्णव की टीम द्वितीय स्थान पर रहीं। कार्यक्रम में रेंजर आयुषी निकुब, मोहम्मद माजिद एवं नवरत्न ने सराहनीय सहयोग किया।

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