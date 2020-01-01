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ऐसा भी होता है:जोधपुर में शराबी पति की जमकर धुनाई कर पत्नी ने उतारा नशा, पकड़ कर पुलिस के पास ले गई

जोधपुरएक घंटा पहले
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जोधपुर में बुधवार को मेडिकल कॉलेज के समीप अपने पति की धुनाई करती महिला। - Dainik Bhaskar
जोधपुर में बुधवार को मेडिकल कॉलेज के समीप अपने पति की धुनाई करती महिला।
  • मेडिकल कॉलेज के समीप हुई घटना

अक्सर आपने पति द्वारा शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने का सुना है। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि पत्नी भी शराबी पति की धुनाई कर देती है। जोधपुर शहर के मेडिकल कॉलेज रोड चौराहा पर कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया जब एक महिला ने अपने पति की सरेराह धुनाई कर डाली और उसका सारा नशा उतार दिया। बाद में उसे पुलिस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने दोनों को समझा कर घर भेज दिया।

मेडिकल कॉलेज के पास में एक परिवार फुटपाथ पर रहता है। पति अक्सर अपनी पत्नी से शराब पीकर मारपीट करता है। बुधवार को दिन में पति शराब पीकर आया और पत्नी से झगडऩे लगा। तब पत्नी भी आवेश मेें आ गई। काफी देर तक दोनों में तू-तू, मैं-मैं होती रही। जब पति नहीं माना तो पत्नी ने उसका कॉलर पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी।

पत्नी द्वारा पति की पिटाई के बाद राह चलते कुछ लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया। लेकिन महिला ने सभी को भगा दिया। कुछ लोग वीडियो भी बनाते रहे। बाद में महिला अपने पति को पकड़ थाने ले गई। पुलिस ने पति को डांटा और फटकार लगाई। फिर दोनों को झगड़ा न करने की सलाह देते हुए घर भेज दिया।

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