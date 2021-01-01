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विश्व कैंसर डे आज:कैंसर मरीजों की एक मुस्कान के लिए महिलाओं का समर्पण, 12 इंच लंबे बालों का कर रहीं दान

जाेधपुरएक घंटा पहले
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  • महिलाओं की अनूठी पहल ताकि कैंसर पीड़ितों को विग मिल सकें, , एम्स में 29 कराेड़ की लागत से नई मशीन शुरू
  • मरीजों के लिए सुविधा, एम्स में शुरू हुई पेट स्केन मशीन, दूसरे शहरों से 90% तक सस्ती होगी जांच

कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथैरेपी की वजह से मरीजों के बाल गिर जाते हैं। सिर के प्राकृतिक बाल देरी से वापस आते हैं और हर कैंसर रोगी प्राकृतिक बालों से बनी महंगी विग नहीं खरीद सकता। ऐसे मरीजों की एक मुस्कान के लिए महिलाएं आगे आई हैं।

शहर की महिलाएं व युवतियां अपने 12-12 इंच बाल डोनेट कर रही हैं ताकि इन्हें विग मिल सकें। अब तक 30 से ज्यादा युवतियां हेयर डोनेट कर चुकीं हैं। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की अध्यक्ष निमीशा भंडारी व सचिव क्रिपल धारीवाल ने बताया कि बाल एकत्र कर विग तैयार करवा कर जरूरतमंद कैंसर रोगियों में निशुल्क दिए जा रहे हैं।

बाल ताे फिर बढ़ जाएंगे
वर्षा चोपड़ा ने बताया, मैंने बाल आज तक नहीं कटाए, लेकिन मुझे खुशी है कि जिन्हें मैंने इतने साल संभाला था वे अब वे किसी के जीवन में खुशी लाएंगे। सुनीता ओस्तवाल ने कहा, जब मैंने इस बारे में जाना तो यही इच्छा हुई कि बाल कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए डोनेट कर उन्हें एक मुस्कान दे सकूं।

आज होगा सम्मान
जोधाणा केनल क्लब के सुमित माहेश्वरी अाैर प्रिया राठी की ओर से अगस्त में हुए हेयर डोनेशन प्रोग्राम में यशी, हेमलता, पूर्वा ओस्तवाल, श्रेया, प्रियंका सहित 30 से ज्यादा फीमेल्स ने हेयर डोनेट किए थे। इन्हें गुरुवार को राजस्थान राज्य बाल आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल सम्मानित करेंगी।

29 कराेड़ की पेट सीटी स्केन मशीन का एम्स डायरेक्टर मिश्रा ने शुभारंभ किया।
29 कराेड़ की पेट सीटी स्केन मशीन का एम्स डायरेक्टर मिश्रा ने शुभारंभ किया।

विश्व कैंसर दिवस की पूर्व संध्या पर एम्स न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में कैंसर मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण करीब 29 करोड़ की लागत से पेट सीटी इमेजिंग मॉडलिटी सुविधा बुधवार से शुरू हुई। एम्स डायरेक्टर डॉ. संजीव मिश्रा ने इस का उद्घाटन किया। कैंसर मरीजों के लिए यह बड़ी सौगात इसलिए भी है कि यहां दूसरे राज्यों की तुलना में पेट स्केन की दर करीब 80-90 प्रतिशत कम होगी। मरीज को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी। ओपीडी में ही जांच हो सकेगी और प्रक्रिया पूरी होने पर 2-3 घंटे के बाद रोगी वापस जा सकता है। इनके कोई बड़े दुष्प्रभाव नहीं हैं।

संक्रमण केंद्र का पता लगा सकेंगे
न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष अपर आचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि पेट-सीटी स्कैन का उपयोग शरीर में संक्रमण के केंद्र का पता लगाने के लिए किया जा सकता है जिससे कीमोथैरेपी या रेडियोथैरेपी से उपचार के आकलन में मदद मिलती है।

हार्ट व न्यूरो मरीजों के लिए भी
डॉ. राजेश ने बताया कि इसका उपयोग हार्ट पेशेंट के लिए भी किया जा सकेगा ताकि वे दिल के दौरे के बाद बाईपास या एंजियोप्लास्टी जैसे विकल्पों पर निर्णय ले सकें। पार्किंसंस, भूलने की बीमारी, मिर्गी आदि के रोगियों में मस्तिष्क इमेजिंग के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

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