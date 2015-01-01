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रैक्टर रैली:20 किमी तक ट्रैक्टर रैली निकाल किया प्रदार्शन

अकलेरा6 घंटे पहले
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केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में गुरुवार काे किसानों ने 20 किमी तक ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद किसान विरोधी बिल निरस्त करने की मांग काे लेकर राष्ट्रपति के नाम लिखा ज्ञापन एसडीएम काे साैंपा। करीब दाे घंटे तक प्रदर्शन चला।50 से अधिक ट्रैक्टर लेकर अकलेरा मीणा धर्मशाला पहुंचे। जहां से केंद्र सरकार द्वारा पारित बिलाें के विरोध में ट्रैक्टर रैली प्रारंभ की गई। ट्रैक्टर रैली नगर के प्रमुख बाजाराें से गुजरी। इस दैारान किसानों ने केंद्र के द्वारा पारित बिलाें काे किसान विरोधी बताकर विरोध जताया। ट्रैक्टर रैली 10 किमी दूर नेशनल हाइवे 52 के टोल प्लाजा तक और वहां से वापस अकलेरा तक निकाली गई। रैली में किसान शामिल हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की हाइवे पर चक्का जाम करने की मंशा थी, लेकिन पुलिस के समझाइश करने की मान गए। इस दौरान कैलाश अमृतखेड़ी व सोनू मीना ने संबोधित किया। प्रदर्शन में मीणा छात्र कल्याण समिति जिलाध्यक्ष सुगन मीणा, रामसिंह मीणा, पूर्व अध्यक्ष मीणा समाज गंगाराम मीणा, सरपंच देवलाल,सरपंच प्रेम मीणा, गौरव गर्ग, गिरिराज मीणा, ओमप्रकाश मीणा, योगेश मीणा, गोविंद बना, राकेश मीणा, भूरा मीणा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

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