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आपत्ति को किया खारिज:कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पर भाजपा की आपत्ति को किया खारिज

अकलेरा4 घंटे पहले
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कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने के लिए बुधवार को भाजपा पदाधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन भाजपा ने जिस नियम के तहत आपत्ति दर्ज कराई थी उसमें ऐसा कोई नियम ही नहीं था, इस पर भाजपा की आपत्ति को खारिज कर दी गई।भजपा की ओर से विधायक गोविंद रानी पुरिया एवं पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा व भाजपा प्रत्याशी कैलाशी बाई मेघवाल निर्वाचन अधिकारी से मिले और कांग्रेस प्रत्याशी विजयलक्ष्मी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी विजयलक्ष्मी का पति विनोद कुमार नगरपालिका अकलेरा में वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के अनुसार प्रत्याशी के परिवार के किसी भी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा अनुबंध या हित उस नगर पालिका में रहता हो तो वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज किया जाए। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता विजय न्याति, जिला महामंत्री अनूप गौतम, कमलेश मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी कैलाशी बाई द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के नामांकन को खारिज करने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन आपत्ति में दिए गए बिंदुओं की समीक्षा की गई ताे अधिनियम की धारा एवं उप धारा में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किसी भी महिला का पति नगर पालिका में राजकीय सेवा में होते हुए उसकी पत्नी चुनाव के लिए अयोग्य है। इस पर भाजपा की आपत्ति खारिज कर दी।

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