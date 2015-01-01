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गोवंश को मुक्त कराया:गोपुत्र सेना ने पुलिस की मदद से 27 गोवंश को मुक्त कराया

अकलेरा25 मिनट पहले
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शनिवार को गाेपुत्र सेना घाटोली व मध्यप्रदेश बॉर्डर पर गांव भोजपुर चैक पोस्ट स्टाफ ने एक कंटेनर को पकड़ कर 27 गोवंश काे मुक्त कराया।गोपुत्र सेना के केशव बैरागी ने बताया कि राजस्थान से मध्यप्रदेश जा रहे कंटेनर में गोवंश ले जाए जा रहे थे, जिसकी सूचना गोपुत्र सेना को मिली। उसके बाद चेक पोस्ट के कर्मचारियों के सहयोग से भोजपुर पुलिस को सूचना दी गई। भोजपुर पुलिस द्वारा कंटेनर को जब्त कर 27 गोवंश को मुक्त कराया। 4 गोवंश तस्करों में से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दाैरान रवि बुंदेला, चेतन सेन सहित अन्य गोपुत्र मौजूद रहे।

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