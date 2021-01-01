पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उच्च न्यायालय में मांगा जवाब:प्रबोधकों की वेतन विसंगति को लेकर उच्च न्यायालय में मांगा जवाब

अंता4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

उच्च न्यायालय जोधपुर ने जिले के प्रबोधकों की वेतन विसंगतियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी बारां व जिला शिक्षा निदेशक बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्य हंसराज मीणा ने बताया कि गत दिनों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अधिवक्ता बलविंदरसिंह के जरिए 27 जनवरी को पीटीसीएल के आधार पर हंसराज मीणा व अन्य बनाम राज्य सरकार की याचिका पेश की थी। इसमें बताया गया था कि बारां जिले में प्रबोधक भर्ती 2008 के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने शुरू में प्रबोधकों के दो साल के परिवीक्षा काल पर 8950 मानदेय पर रखा था। लेखा त्रुटि होने से 4 साल वरिष्ठ होने के बावजूद उनके मूल वेतन में प्रतिमाह 7131 रुपए का नुकसान हो रहा है। यह राशि हर माह कम मिल रही है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता बलविंद्र सिंह के तर्कों से सहमत होकर शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser