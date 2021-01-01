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क्रिकेट प्रतियोगिता:अंता प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आगाज

अंता4 घंटे पहले
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कस्बे में चिल्ड्रन क्लब की ओर से अंता प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन रविवार सुबह किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिकाध्यक्ष मुस्तफा खान थे।अध्यक्षता एनटीपीसी के केंद्रीय विद्यालय के डॉ. लक्ष्य नागर ने की। अति विशिष्ट अतिथि पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हाजी शब्बीर पठान, ईदगाह सदर हाजी मंसूर खान, पार्षद हाजी जमील, कांग्रेस के मोहम्मद इकबाल थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन ओलंपिक गेम्स की तर्ज पर मशाल जलाकर झंडा फहराकर बच्चों को शपथ एवं प्रतिज्ञा दिलाकर किया गया। इसके बाद प्रथम मैच टेन स्टार क्लब व सुपर सोल्जर के बीच हुआ। जिसमें सुपर सोल्जर की टीम विजयी रही। दूसरा मैच प्रताप क्लब व आजाद क्लब के बीच हुअा। जिसमें आजाद क्लब विजयी रहा। तीसरा मैच सुभाष क्लब व कलाम क्लब के बीच खेला गया। जिसमें कलाम क्लब विजय रहा। अंतिम मैच स्टार स्पोर्ट व अंता सिटी के बीच खेला गया। जिसमें अंता सिटी की टीम विजयी रही। सोमवार को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस दौरान आयोजक शाहिद हुसैन शारीरिक शिक्षक ने सहयोग किया।

शाहाबाद| कस्बे में दिवंगत प्रमोद वैष्णव, अतरसिंह यादव एवं लोकेंद्र वर्मा की स्मृति में आयोजित ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को तीसरे दिन छह मुकाबले हुए। जितेंद्र राठौर, ललित धानक, अनिल भार्गव ने बताया कि प्रथम मैच में हनोतिया ने मिरिंडा क्रिकेट क्लब को हराया। दूसरा मैच देवरी व मुंडियार के बीच हुआ। जिसमें देवरी ने जीत हांसिल की। तीसरा मैच फॉरेस्ट विभाग ने रातईखुर्द और चौथे मैच में पुरैनी ने इलेवन इडियट्स को हराया। वहीं पांचवे मैच में गोयरा ने सरपंच इलेवन और छठे मैच में लॉयन क्रिकेट क्लब ने सीएससी शाहाबाद को हराया। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहजाद खान, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र यादव, गोपाल धानुक आदि खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।राजपुर में ढिकवानी ने जीता फाइनल मुकाबलाराजपुर| कस्बे के समीपवर्ती फरेदुआ गांव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ।फाइनल मुकाबला ढिकवानी और फरेदुआ के बीच खेला गया। जिसमें फरेदुआ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 70 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ढिकवानी की टीम ने आठ ओवर में ही फाइनल मुकाबला जीत लिया। विजेता टीम को फरेदुआ सरपंच अरविंद मेहता ने पुरस्कार राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सचिन मेहता, पवन मेहता, ओमप्रकाश, दयाराम, हरिकिशोर, शिवचरण, राम कुमार, जितेंद्र, चंदू, दीपक तिवारी, मनोज विजय सहित कई सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

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